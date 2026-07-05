Ronnie Wood asegura que The Rolling Stones tienen en mente concretar más proyectos después de “Foreign Tongues”

Una de las bandas más exitosas y la más longeva en la historia del rock es la de The Rolling Stones, liderada por Mick Jagger (82), Keith Richards (82) y Ronnie Wood (79). Sin embargo, a pesar de sus edades, estos artistas no paran de trabajar y el dueño del bajo electrónico, Wood, aseguró que tienen en mente concretar varios proyectos musicales más, incluso después de estrenar el disco de “Foreign Tongues”, el cual será lanzado este 10 de julio.

Ronnie Wood es el más joven de los líderes de la banda con 79 años y en una entrevista reciente con el portal El País, le recordó al público que se mantiene firme en el escenario.

Ronnie Wood afirma que hay The Rolling Stones para rato

El protagonista con el bajo eléctrico dejó claro que todavía conserva energía para seguir tocando en vivo con sus compañeros y dio a entender que todavía “quedan Rolling Stones para rato”.

Ronnie señaló que la libertad creativa de la banda sigue intacta, aunque tienen más de seis décadas deleitando a sus fans con sus temas y, de hecho, afirmó que la agrupación aún tiene proyectos por desarrollar, aunque no fue tan específico.

Ronnie Wood habla sobre la libertad de expresión

Aprovechando la entrevista, Wood también comentó acerca de la libertad de expresión, algo que considera que cada vez tiene más restricciones y menos sentido, perjudicando desde los comunicadores hasta personalidades artísticas, justamente como ellos.

Incluso, colocó el ejemplo de la canción “Brown Sugar“, sencillo que la banda ha preferido omitir en muchas ocasiones en sus conciertos por algunas críticas referentes al contenido de su letra, a pesar de que es una de las canciones clásicas que puede representar a esta longeva banda porque fue y aún sigue siendo una de las favoritas de buena parte de sus seguidores.

“Vivimos en una condenada era en la que no podemos ser libres con las palabras”, recalcó. Eso Wood lo pone como una barrera, aunque es consciente de que un artista, principalmente un músico, debe aprender a evolucionar con cada época para no quedar obsoleto y aplicar las palabras necesarias que sean entendibles en ciertas culturas.

The Rollling Stones estrenarán su nuevo disco este 10 de julio

Después de tres años, los icónicos The Rolling Stones tienen listo un nuevo sello discográfico que fue titulado “Foreign Tongues” y cuenta con colaboraciones históricas.

Esta producción será lanzada el próximo 10 de julio y cuenta con 14 temas inclinados principalmente hacia los ritmos country, rock y blues. Este trabajo llega después de “Hackney Diamonds”, un disco que contó con un reconocimiento en los Grammy.

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