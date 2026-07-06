Aseguran que los votos de Taylor Swift y Travis Kelce tuvieron duración de 20 minutos cada uno

Aún la pareja no ha compartido las fotos oficiales de lo que fue su boda, pero los medios cada vez más comparten detalles sobre lo que fue la celebración de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden de Nueva York.

En un reciente reporte compartido por “People”, se asegura que los novios compartieron con todos los invitados sus votos matrimoniales y cada uno duró 20 minutos. Esta información fue compartida por una fuente consultada por el medio.

Esa misma fuente explica que cada uno llevó sus votos escritos en una libreta dorada y en ese momento los invitados también recibieron un pañuelo blanco con las iniciales de la pareja bordadas. Además de sus iniciales y la fecha de boda, en el pañuelo también se bordó la frase “So it’s gonna be forever” (“Así que va a ser para siempre”, en español), la cual pertenece a la canción “Blank Space” publicada por la estrella pop en el 2014.

Se asegura que estos pañuelos fueron entregados para que el público pudiera secarse las lágrimas que generaran los votos de cada uno.

Por ahora no se ha publicado la transcripción exacta de los votos matrimoniales, aunque en algunas cuentas circula una imagen del cuaderno dorado de Kelce donde se lee que promete proteger a Swift por toda la vida.

Antes de los votos de amor, el acuerdo prenupcial

Como aún no se tienen fotos oficiales de la boda, los medios tampoco han tenido acceso a los documentos legales donde se puede comprobar el acuerdo prenupcial al que llegó la pareja. Sin embargo, algunos abogados especializados en el tema, y con sede en Manhattan, han especulado sobre las posibles cláusulas que tiene el acuerdo.

Se asegura que la pareja ha dejado claro que cada uno conservará los ingresos generados por sus profesiones, ella en la música y él como jugador de fútbol americano. Hay que destacar que Swift tiene una fortuna mucho más elevada que la de Kelce, además de tener un producto artístico e intelectual que proteger.

Los expertos consultados por algunos medios, también recalcan la posibilidad de que la pareja desarrolle algunos negocios en conjunto y solo en ese caso tendrían ganancias compartidas.

En redes sociales también ha circulado el rumor de que una de las cláusulas también dice que Kelce tendrá que pagar miles de dólares como indemnización si le llega a ser infiel. Pero esto es una información que aún no ha sido confirmada.

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