Aumentan los casos de enfermedad del legionario en Manhattan

La preocupación por el brote de enfermedad del legionario continúa creciendo en la ciudad de Nueva York. El Departamento de Salud confirmó este fin de semana que ya son 14 los casos confirmados en el Upper East Side, en Manhattan, una cifra que representa un incremento respecto a los primeros reportes y que mantiene activa una investigación para localizar el origen de la exposición a la bacteria.

De acuerdo a PIX 11, los casos confirmados se concentran en los códigos postales 10075, 10028 y 10128, una zona que ahora incluye los vecindarios de Carnegie Hill, Yorkville, Lenox Hill y otras áreas del Upper East Side. Días atrás, las autoridades habían informado que investigaban un grupo de 10 casos, pero el número aumentó conforme avanzó el análisis epidemiológico.

Las autoridades aún buscan el origen del brote

El comisionado del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, Dr. Alister Martin, aseguró que el equipo sanitario reaccionó desde que se detectaron los primeros pacientes.

“Identificamos el conglomerado cuando solo había 2 casos confirmados y actuamos de manera rápida y decisiva, incluso dejando de lado los planes por el feriado para proteger a los neoyorquinos. Todavía queda trabajo por hacer mientras determinamos la fuente de exposición y confirmamos nuevos casos”, señaló el funcionario en un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado el origen del brote, aunque continúan realizando inspecciones y análisis ambientales para encontrar el foco de la bacteria Legionella, responsable de provocar la enfermedad.

Este nuevo incremento ocurre apenas unos días después de que el Departamento de Salud confirmara la presencia de la bacteria Legionella en el suministro de agua de un edificio del East Village. Además, en febrero, otro inmueble residencial de Harlem registró contaminación por la bacteria tras un prolongado problema ocurrido durante el verano del año pasado, en el que también se confirmaron 2 casos de la enfermedad.

¿Qué es la enfermedad del legionario y cómo ocurre el contagio?

La enfermedad del legionario es una forma grave de neumonía causada por la bacteria Legionella, de acuerdo con la Mayo Clinic. Aunque puede afectar a cualquier persona, el riesgo es mayor entre adultos mayores, fumadores, personas con enfermedades pulmonares crónicas o con sistemas inmunológicos debilitados.

La bacteria suele desarrollarse en sistemas de agua templada y puede propagarse mediante pequeñas gotas de agua contaminada que son inhaladas. Entre las fuentes más comunes se encuentran las torres de enfriamiento de edificios, jacuzzis, fuentes ornamentales y otros sistemas que generan vapor o aerosoles.

Las autoridades sanitarias enfatizan que la enfermedad no se transmite de persona a persona. Tampoco existe riesgo por beber agua del grifo, cocinar con ella o utilizar sistemas convencionales de aire acondicionado doméstico.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, tos, dificultad para respirar, escalofríos, dolores musculares y, en algunos casos, diarrea o confusión. Debido a que puede evolucionar rápidamente hacia una neumonía grave, el Departamento de Salud recomienda que cualquier persona que haya permanecido en las zonas afectadas y presente estos síntomas busque atención médica de inmediato para recibir un diagnóstico y tratamiento oportunos.

Mientras continúa la investigación, las autoridades municipales mantienen la vigilancia epidemiológica en el Upper East Side y advierten que podrían confirmarse nuevos casos en los próximos días conforme avancen las pruebas de laboratorio y el rastreo de posibles fuentes de exposición.

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