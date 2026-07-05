Mundial 2026: Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire dicen presente en la eliminación de Brasil

La selección de Brasil fue sorpresivamente eliminada de la Copa Mundial 2026 este domingo en el MetLife Stadium, a pesar de que contaron con dos espectadores de primera: Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire.

La oncena “Carioca” cayó por la mínima 2-1 contra Noruega, aunque contaron con el regreso de su máxima figura, Neymar Jr., quien fue el autor del único tanto de la “Canarinha” en el tiempo agregado del segundo tiempo. Erling Haaland registró un doblete para “ponerse la capa” por su selección.

Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire disfrutan del juego de Brasil

Este compromiso contó con dos personalidades del espectáculo, que aparentemente eran aficionados o estaban apoyando a la verdeamarela, aunque no vestían ninguna prenda alusiva, sorprendiendo a los aficionados.

Se trata de los actores Tobey Maguire, estrella del cine recordado principalmente por su papel como Peter Parker en la primera entrega de Spiderman, y el protagonista de Titanic, además de muchos éxitos más de Hollywood, Leonardo DiCaprio.

Estos dos representantes del séptimo arte se encontraban en el palco observando tranquilamente un duelo que tuvo lo más emocionante en el complemento. Aunque conservan una gran amistad desde hace muchos años, no estaban sentados uno al lado del otro.

Ambos vestían ropa negra con una gorra, aunque DiCaprio tenía una chaqueta adicional y unos lentes, accesorio que Maguire también llevó con él, pero no lo estaba luciendo durante el compromiso. Leonardo estaba en la última fila y Maguire en la penúltima, justo debajo de donde estaba sentado su amigo y colega.

Otro fracaso mundialista para Brasil

La pentacampeona del mundo sufrió otro descalabro en las citas mundialistas en el presente siglo y todo parece indicar que aquella Brasil monarca del año 2002 pudo haber sido la última que realmente mostró el “jogo bonito”, una de las descripciones de la selección con el mayor palmarés a nivel histórico en este evento internacional.

De hecho, si ya la oncena venía mermando, esta eliminación en octavos de final fue apenas la tercera en su historia y la primera desde la edición de 1990, representando el peor fracaso en el siglo XXI para Brasil.

Sigue leyendo:

