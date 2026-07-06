“El VAR a cámara lenta distorsiona”: Marco Rubio respalda el polémico indulto de la FIFA a Balogun

El Secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio respaldó la polémica decisión de la FIFA de levantar la tarjeta roja al delantero Folarin Balogun, argumentando que las revisiones del VAR a cámara lenta distorsionan la realidad de las jugadas.

“Ni siquiera deberían revisar estas cosas en cámara lenta. Deberían revisarse a velocidad real. Creo que fue la decisión correcta revertirla. Las personas que saben sobre el tema coinciden en que el jugador ni siquiera estaba mirando hacia abajo y que no sabía dónde estaba pisando”, aseguró el Secretario de Estado.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se dieron en el Departamento de Estado durante una reunión bilateral con el canciller chileno Francisco Pérez, añadiendo más tensión a la previa del choque de octavos de final contra Bélgica.

En un tono más punzante hacia el equipo de la nación europea, Rubio afirmó que: “Si eres Bélgica, ¿por qué querrías ganar un partido sabiendo que luego todo el mundo discutirá esa victoria porque el mejor jugador del equipo rival no estaba en el campo?”.

Trump confirmó su intervención

El respaldo de Rubio llega pocas horas después de que el propio presidente Donald Trump confirmara públicamente haber tomado cartas en el asunto de forma directa. El mandatario estadounidense admitió que llamó personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para exigir una revisión tras considerar que la expulsión de Balogun se ejecutó fuera de los protocolos establecidos para el videoarbitraje, calificando la sanción automática de “muy injusta”.

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