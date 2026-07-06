Hochul se une a gobernadores demócratas para pedir al Servicio Postal retirar norma electoral impulsada por Trump

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se sumó a otros ocho gobernadores demócratas para solicitar al Servicio Postal de Estados Unidos que retire una propuesta de reglamento vinculada a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre el voto por correo, al considerar que la medida es inconstitucional y podría afectar el acceso de millones de ciudadanos a las elecciones.

La petición fue enviada el jueves en una carta encabezada por el gobernador de Illinois, JB Pritzker, luego de que un juez federal bloqueara la orden ejecutiva firmada por Trump en marzo tras determinar que el presidente no tiene autoridad para establecer normas electorales, una facultad que corresponde a los estados y al Congreso, publicó Spectrum News 1.

La orden instruía al Servicio de Ciudadanía e Inmigración y a la Administración del Seguro Social a elaborar listas de ciudadanía para cada estado, además de ordenar al Servicio Postal limitar la entrega de boletas electorales por correo únicamente a las personas incluidas en esos registros.

Aunque el USPS presentó a finales de mayo una propuesta para implementar la directriz, Hochul y los gobernadores de California, Connecticut, Minnesota, Pensilvania, Rhode Island, Washington y Wisconsin argumentan que mantener esa iniciativa contradice el fallo judicial que suspendió la orden presidencial.

En la carta, los mandatarios advirtieron que la regulación propuesta podría generar obstáculos innecesarios para votar, privar arbitrariamente del derecho al sufragio a millones de personas elegibles y debilitar la autoridad constitucional de los estados para administrar elecciones libres y justas.

También señalaron que la medida otorgaría al Servicio Postal la facultad de rechazar la entrega de boletas en aquellos estados que no acaten las directrices impulsadas por la administración Trump.

La propuesta fue publicada después de que otro juez se negara inicialmente a bloquearla porque el gobierno federal aún no había comenzado a aplicarla. Esa decisión permanece bajo apelación.

La iniciativa también ha generado críticas del sindicato de Trabajadores Postales Estadounidenses. Su presidente, Jonathan Smith, sostuvo anteriormente que la responsabilidad de los empleados postales es distribuir el correo y no verificar la elegibilidad de los votantes.

Las órdenes ejecutivas firmadas por Trump sobre el sistema electoral buscan endurecer los controles sobre el registro de votantes y el voto por correo. Sin embargo, estudios y autoridades electorales han concluido que el fraude mediante este mecanismo es poco frecuente.

Un informe de la Brookings Institution, publicado en 2025 y citado por Spectrum News 1, estimó que se registran alrededor de cuatro casos de fraude por cada 10 millones de votos emitidos por correo.

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