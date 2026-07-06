Infantino reconoce llamada con Trump por roja a Balogun: “Le dije que decidían los órganos independientes de la FIFA”

En solo unas horas se ha convertido en un escándalo mediático. Este lunes, Gianni Infantino admitió que habló con Donald Trump sobre la polémica roja a Folarin Balogun, pero aseguró que la FIFA no intervino y que la decisión de levantar la sanción fue tomada por “órganos independientes”.

El presidente de la FIFA salió a responder las críticas por la anulación de la suspensión al delantero estadounidense.

En un mensaje difundido por la organización, Infantino recordó que las instancias disciplinarias “operan de manera autónoma” y que su independencia es clave para la credibilidad del fútbol.

“Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Aplican el Código Disciplinario y deciden según los hechos y las regulaciones”, afirmó, insistiendo en que ese principio “debe respetarse siempre”.

Infantino también confirmó que recibió una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Explicó que suele discutir temas del Mundial con distintos jefes de Estado y que, en este caso, le dejó claro que había un procedimiento en curso y que la resolución dependía exclusivamente del Comité Disciplinario.

“Le expliqué que el caso sería decidido por los órganos competentes”, señaló, subrayando que así funciona el sistema interno de la FIFA.

FIFA President Gianni Infantino:



“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.



“FIFA’s judicial? pic.twitter.com/FzeWuMQIXf — FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026

El dirigente admitió que a veces las decisiones disciplinarias lo sorprenden, pero recalcó que siempre las respeta. “Si nos gusta o no es irrelevante. Lo importante es proteger la integridad de nuestras competiciones”, sostuvo.

“Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”, cerró.

El comunicado de Infantino y la FIFA salió a las pocas horas de que Trump reconociera este lunes en una declaración desde la Casa Blanca que pidió una revisión de la sanción que dejaba al delantero fuera del próximo partido de Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026 que se juega hoy ante Bélgica.

El mandatario calificó la decisión arbitral como “horrible” y aseguró que en la jugada “no hubo falta”.

La polémica surgió tras el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, donde el árbitro brasileño Raphael Claus expulsó a Balogun por un planchazo involuntario. Según Trump, la acción no justificaba una tarjeta roja y el historial del réferi “merecía revisarse”.

El presidente explicó que, al ver la repetición, decidió comunicarse con Infantino para solicitar una revisión formal. “No entendía cómo podían suspenderlo para un partido que todavía no se había jugado”, dijo.

El pasado domingo, la FIFA decidió suspender la sanción a Balogun después de la intervención del mandatario.



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