“Minions & Monsters” no logró superar a sus predecesoras en taquilla

Este fin de semana del 4 de julio, se estrenó en cines “Minions & Monster”, la nueva película animada que forma parte del universo de “Despicable Me” (“Mi villano favorito”). Según los registros compartidos por medios como “Variety”, la película recaudó $36 millones de dólares en 4243 salas de cine de Norteamérica entre el viernes y el lunes.

Lo que se esperaba era que, durante su primer fin de semana, la película recaudara $80 millones de dólares. En la publicación hecha por “Variety” se apunta que los expertos justifican esta recaudación diciendo que el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, cayó un sábado.

Es decir, que el día que suele ser el mejor para la taquilla de los fines de semana fue opacado por otros planes para los estadounidenses. También explican que en total, entre todas las películas que están en cartelera, se recaudó un total de $121 millones de dólares solo en Estados Unidos.

Otros expertos también aseguran que la película animada no ha sido tan exitosa porque el público no quiere ver más de esta franquicia. En una publicación hecha por “Variety” se dice: “Para «Minions & Monsters», que fue bien recibida por el público y la crítica, la decepcionante cifra de taquilla en Estados Unidos sugiere que la franquicia está sobreexplotada”.

Hay que recordar que en los últimos 16 años se han estrenado siete películas de este universo creado por Universal e Illumination, el cual comenzó en el 2010 con el estreno de “Despicable Me”.

Mientras que “Minions & Monster” recaudó $36 millones de dólares, “Toy Story 5” alcanzó los $31 millones de dólares en 3,975 salas en su tercer fin de semana en cartelera.

El top tres de la lista de películas más taquilleras de este fin de semana se completó con “Young Washington”, una película histórica que se estrenó este mismo fin de semana. Recaudó un total de $20.8 millones de dólares en 2700 salas de cine de Norteamérica.

En el cuarto lugar de la lista se posicionó “Supergirl”, la cual durante su segundo fin de semana logró recaudar los $9.6 millones de dólares en 3,602 pantallas. Esta cifra representa una caída del 74% sobre lo recaudado la semana pasada.

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