UEFA calificó de “incomprensible” el perdón de FIFA a la roja de Balogun

La UEFA lanzó un ataque directo y sin precedentes contra la FIFA, catalogando de “inaudita, incomprensible e injustificable” la decisión de perdonar la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun de cara al choque de octavos de final frente a Bélgica en el Mundial 2026.

A través de un pronunciamiento oficial, el organismo europeo acusó a la entidad presidida por Gianni Infantino de socavar la credibilidad del deporte y de poner en grave riesgo la integridad de la Copa del Mundo al violar sus propias normativas.

“La suspensión automática de un mínimo de un partido tras recibir una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un órgano competente para aplicarse. Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego se pone en riesgo”, sentenció la UEFA.

Para la UEFA, la aplicación de oficio del Artículo 27 del Código Disciplinario para dejar la sanción de Balogun en un “periodo de prueba” carece de todo sustento normativo en el contexto de un Mundial., argumentando que la tarjeta roja directa que recibió el atacante tras su pisotón sobre el bosnio Tarik Muharemovic no dejaba espacio a las interpretaciones.

Asimismo, advirtieron que la FIFA ha sentado un precedente sumamente peligroso para el resto del torneo, ya que a partir de este momento cualquier otra selección que sufra una expulsión estará en todo su derecho de exigir exactamente el mismo trato preferencial, lo que terminará por desvirtuar por completo la competencia legítima.

Por otro lado, a los agradecimientos del presidente Donald Trump en redes sociales celebrando que se revirtiera “una gran injusticia”, se sumaron las declaraciones del Secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó públicamente que el combinado norteamericano había sido severamente perjudicado por el arbitraje en el duelo contra Bosnia-Herzegovina.

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