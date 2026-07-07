Cómo pedir el corte de pelo de los futbolistas en una barbería en inglés y español

El Mundial no solo marca tendencias dentro de la cancha. También impone estilos fuera de ella. Cada torneo deja camisetas, festejos, tatuajes y cortes de pelo que miles de jóvenes quieren copiar. Pero, para muchos hispanos en Estados Unidos, aparece una duda práctica: cómo se llama ese corte y cómo pedirlo correctamente en inglés en una barbería.

La respuesta no siempre es simple, porque “el corte de futbolista” puede significar varias cosas: laterales rebajados, rizos arriba, trenzas, twists, línea frontal marcada o un degradado muy prolijo. Por eso conviene conocer algunos nombres básicos antes de sentarse en la silla del barbero.

El estilo característico actual de Lionel Messi es el corte low taper fade. Crédito: Colin Hubbard | AP

Cómo se llama el corte con los laterales rebajados

Uno de los estilos más comunes entre futbolistas es el fade, que en español suele llamarse degradado o rebajado. Es el corte en el que el pelo va cambiando de largo de forma gradual, generalmente desde muy corto en los laterales hasta más largo en la parte superior.

En una barbería, los nombres de los cortes de cabello para hombres más pedidos este verano 2026 son:

Low fade: degradado bajo, que empieza cerca de las orejas. Es más discreto y prolijo.

Mid fade: degradado medio, más marcado que el low fade.

High fade: degradado alto, más notorio y con mayor contraste.

Skin fade: degradado que llega casi hasta la piel.

Taper fade: rebaje más suave, especialmente en patillas y nuca. Es una opción muy pedida porque queda limpio, sin ser tan agresivo.

Una frase útil para pedirlo sería: “I want a low taper fade with a clean line up.” En español: “Quiero un degradado bajo tipo taper, con el contorno bien prolijo”.

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Qué significa line up o shape up

Otro término muy común en barberías de Estados Unidos es line up, también llamado shape up. Se refiere al contorno bien marcado en la frente, las sienes y las patillas.

Es ese acabado recto y definido que muchos futbolistas llevan para que el corte se vea más limpio en cámara. No cambia el largo del pelo, pero sí mejora mucho la terminación.

Para pedirlo, se puede decir: “Can you give me a clean line up?” o, también, “I want the edges cleaned up.”.

Basta un par de claves para pedir en inglés el corte de pelo de los futbolistas y quedar como ellos. Crédito: Ashley Landis | AP

Cómo pedir rizos o volumen arriba

Muchos jugadores usan los laterales cortos y dejan más volumen en la parte superior. En inglés, se puede pedir como curly top, textured top o natural curls on top, según el tipo de pelo.

Si la idea es mantener los rizos arriba y rebajar los costados, una frase clara sería: “I want a curly top with a low fade on the sides.”

Otra opción, muy escuchada por estos días: “Keep the top natural and textured, but fade the sides.” Esto significa: “Déjame la parte de arriba natural y con textura, pero rebaja los laterales”.

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Qué son twists, braids, cornrows y locs

Además del fade, muchos futbolistas llevan peinados con textura, trenzas o mechones definidos. Estos nombres suelen confundirse, pero no significan lo mismo.

Twists: son mechones enrollados. Pueden ser cortos, medianos o más largos.

Mini twists: twists más pequeños y definidos.

Freeform twists: twists más naturales, con menos estructura.

Braids: trenzas.

Cornrows: trenzas pegadas al cuero cabelludo.

Locs: mechones más formados y duraderos, conocidos popularmente como rastas.

Si alguien quiere twists cortos arriba con laterales rebajados, puede pedir: “I want short twists on top with a taper fade.” Y, si buscas trenzas pegadas con laterales cortos, puedes precisar el tipo de corte con esta frase: “I want cornrows with a fade on the sides.”

Cómo pedir “el corte de futbolista” sin confundirse

El error más común es llegar a la barbería y decir solamente “quiero el corte de tal jugador”. Puede servir como referencia, pero no siempre alcanza. Cada persona tiene un tipo de pelo distinto, y el mismo corte no se ve igual en cabello lacio, rizado, ondulado o afro.

Lo mejor es llevar una foto y acompañarla con una frase concreta. Por ejemplo:

“I want this style, but keep it a little longer on top.” Quiero este estilo, pero un poco más largo arriba.

“I want the sides faded, but not too short.” Quiero los laterales degradados, pero no demasiado cortos.

“I want a clean line up and a natural top.” Quiero el contorno prolijo y la parte de arriba natural.

“I want a low fade, textured top and clean edges.” Quiero un degradado bajo, textura arriba y bordes prolijos.

Para evitar malentendidos, lo ideal es mostrar más de una imagen: una de frente, otra de costado y otra de atrás. Así el barbero puede ver el largo, el degradado, la forma de la nuca y el tipo de terminación.

También conviene aclarar tres cosas antes de empezar: cuánto se quiere cortar arriba, qué tan corto debe quedar el lateral y si se quiere una línea muy marcada o un acabado más natural.

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Cómo mantener el corte después de la barbería

Los cortes tipo fade suelen necesitar retoques frecuentes. Si se quiere mantener el contorno prolijo, lo habitual es volver a la barbería cada dos o tres semanas. En estilos con twists, braids o rizos arriba, también es importante hidratar el pelo y protegerlo al dormir para evitar frizz o pérdida de forma.

En el caso de cabello rizado o afro, muchos barberos recomiendan usar productos hidratantes ligeros y evitar lavar en exceso si el peinado está recién hecho.

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