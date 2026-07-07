Las aerolíneas apuestan por pasajeros premium y reducen espacio para la clase económica; qué significa para los viajeros

Encontrar un asiento en clase económica podría ser cada vez más difícil. Las principales aerolíneas de Estados Unidos están priorizando más espacio de sus aviones a cabinas premium, una estrategia pensada en aumentar sus ingresos, pero que podría reducir la oferta de boletos para los viajeros que optan por el precio sobre la comodidad.

Este cambio ya es tangible. United Airlines redujo de 149 a 90 los asientos de clase económica en la nueva configuración de su Boeing 787-9 para ampliar las cabinas Polaris, Premium Plus y Economy Plus. Pero también Delta Air Lines, American Airlines y otras compañías están optando por esta estrategia, luego que la demanda y la rentabilidad han crecido con fuerza tras la pandemia.

El cambio ya se refleja en las finanzas del sector. En el cuarto trimestre de 2025, Delta reportó por primera vez que sus ingresos por cabinas premium superaron a los de clase económica, con $5,700 millones frente a $5,620 millones, una señal de cómo las aerolíneas están rediseñando sus aviones para atender a los pasajeros que pagan más.

Delta ya gana más con los asientos premium que con la clase turista

El director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, habló del impacto de este cambio, al presentar los resultados del año 2025: “Prácticamente todo el crecimiento de asientos que planeamos estará en cabinas premium; ninguno en la cabina principal”, afirmó en enero de 2026.

Para entender el alcance de ese cambio: en el cuarto trimestre de 2025, los ingresos de Delta por clase turista cayeron un 7%, mientras los de cabinas premium subieron un 9%. En el año completo, la aerolínea registró ingresos récord de $58,300 millones.

Con estos números, la empresa ya planea que su próxima generación de aviones Airbus A350-1000, que llegará en 2027, tenga casi la mitad de la cabina destinada a asientos premium.

United y American también recortan la clase económica

Por su parte, United Airlines presentó en marzo de 2026 su nueva configuración ‘Elevated’ para el Boeing 787-9: el avión tendrá 56 suites Polaris en 14 filas con camas reclinables, asientos con pantallas de 27 pulgadas para su servicio premium y menú de varios tiempos, mientras los asientos estándar de turista relegados a una fracción del avión.

American Airlines, por su parte, anunció que planea expandir sus cabinas premium hasta en un 50% para finales de la década.

El contraste en precios ya es visible. Según datos de CNBC, un boleto en clase turista en la ruta Newark–San Francisco en mayo de 2026 costaba $423. Ese mismo viaje en clase Polaris alcanzaba los $5,556 dólares.

Lo que esto significa esta tendencia para el viajero hispano de presupuesto limitado

La matemática es incómoda para quienes buscan boletos económicos para trasladarse:

William J. McGee, experto en aviación del American Economic Liberties Project, explicó a qué se debe esta nueva tendencia: “Los cargos por equipaje documentado, selección de asiento y otros cobros adicionales recaen más sobre los pasajeros de turista. Para los viajeros de altos ingresos, son un inconveniente. Para la gente que viaja con presupuesto ajustado, son factores que pueden determinar si el viaje ocurre o no”.

Y hay otro riesgo concreto en los precios promedio de los boletos: cuando las aerolíneas reducen la oferta de asientos económicos, la escasez empuja los precios hacia arriba de manera generalizada.

Mary Auteri, asesora de viajes de Nueva York, señaló que más de sus clientes están experimentando un “shock de precios”, y que los boletos más económicos, que excluyen gastos adicionales por equipaje, selección de asiento y flexibilidad para cambios, a menudo resultan igual de caros cuando se suman todos los cargos adicionales.

¿Qué puedes hacer antes de que desaparezcan los asientos baratos?

Estas son acciones concretas para proteger el presupuesto de tu viaje:

Reserva con anticipación. Con menos asientos económicos disponibles por vuelo, los boletos de última hora serán más escasos y costosos

Con menos asientos económicos disponibles por vuelo, los boletos de última hora serán más escasos y costosos Usa buscadores que comparen tarifas base con cargos incluidos , como Google Flights o Hopper, para evitar sorpresas en el precio final

, como Google Flights o Hopper, para evitar sorpresas en el precio final Considera aerolíneas de bajo costo en rutas domésticas , como Southwest, que aún mantiene su modelo de cabina única, aunque también ha comenzado a agregar asientos con mayor espacio de piernas

, como Southwest, que aún mantiene su modelo de cabina única, aunque también ha comenzado a agregar asientos con mayor espacio de piernas Aprovecha programas de millas. En un mercado donde los asientos premium son prioridad, las aerolíneas compiten por viajeros frecuentes con beneficios de lealtad que pueden incluir otros beneficios gratuitos

En un mercado donde los asientos premium son prioridad, las aerolíneas compiten por viajeros frecuentes con beneficios de lealtad que pueden incluir otros beneficios gratuitos Compra equipaje por adelantado al reservar, ya que los cargos por separado son más altos y equivalen al costo real de un boleto más barato en otra aerolínea

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre falta de boletos de avión a costos accesibles

¿Por qué las aerolíneas están eliminando asientos de clase económica?

Porque los asientos premium generan mayores ganancias. Según datos de la industria analizados en 2026, reemplazar 30 asientos económicos por una sección de clase económica premium puede generar hasta $14,000 dólares más de ingreso por vuelo, de acuerdo con analistas

¿Los boletos económicos van a desaparecer?

No desaparecerán, pero habrá menos disponibilidad y los precios podrían subir por la menor oferta. Las aerolíneas ya no priorizan crecer en esa categoría.

¿Cuánto gana Delta con los asientos premium?

Sí. En el cuarto trimestre de 2025, Delta fue la primera aerolínea comercial en reportar que sus ingresos premium superaron a los de clase turista: $5,700 millones contra $5,620 millones.

¿Esto afecta también los vuelos a México y Latinoamérica?

Sí. La tendencia aplica especialmente en rutas internacionales, donde las aerolíneas asignan cada vez más espacio a cabinas de negocios y premium economy en vuelos transatlánticos y hacia América Latina.

¿Qué aerolínea sigue siendo la más accesible para viajeros de presupuesto limitado?

En 2026, Southwest Airlines mantiene su modelo sin primera clase. Las aerolíneas de bajo costo como Frontier y Spirit siguen siendo opciones, aunque su futuro financiero es más incierto.

Conclusión

La tendencia de priorizar los asientos premium en los aviones podría convertirse, en cinco o 10 años, en un rediseño completo de quién puede costear un boleto. Si la tendencia continúa, y todos los indicadores apuntan a que así será, los viajeros hispanos que dependen de tarifas económicas para mantener el contacto con sus familias en México, Centroamérica o el Caribe enfrentarán opciones más limitadas y precios más altos.

La pregunta que sigue es cuánto costará conseguir uno de esos asientos económicos, cada vez más escasos.

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