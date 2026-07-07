Quaresma critica con todo a Portugal tras eliminación del Mundial 2026

Ricardo Quaresma, ex-jugador de la selección de Portugal, criticó con todo al equipo europeo luego de la eliminación ante España en los octavos de final del Mundial 2026.

Quaresma criticó que Portugal estaba catalogado como uno de los favoritos y ser uno de los mejores de la historia, pero no logró nada.

“Todo el mundo decía que este equipo era el mejor de la historia de Portugal, pero ¿en qué sentido?. ¿Qué han ganado? Nos vamos a casa con la cabeza gacha”, dijo el ex-jugador en el medio LiveMode.

El campeón de la Euro 2016 también tuvo palabras contra el mediocampo de la selección, encabezado por Bruno Fernandes, Vitinha y Joao Neves.

“En el centro del campo tenemos grandes jugadores, mucho talento, pero han estado muy, muy flojos en este Mundial. Lo mismo ha pasado con el ataque, y la defensa estaba desorientada. Lo mejor es que lo deje aquí, porque si no, diré cosas de las que luego me arrepentiré”, dijo.

"Raramente as coisas são perfeitas" | Entrevista EXCLUSIVA com RÚBEN DIAS pic.twitter.com/V3Uh9PS1oo — LiveModeTV (@LiveModeTV_PT) July 6, 2026

Quaresma debatió con Rubén Días tras la eliminación de Portugal

Quaresma también tuvo palabras contra el defensor Ruben Días en el que tuvieron desacuerdos sobre el nivel de la selección portuguesa ante España.

“Sentía que estábamos progresando; el partido contra Croacia no fue perfecto, pero fue una prueba importante. Para mí, fue el mejor partido que he jugado contra España”, dijo Díaz.

Pero Quaresma no coincidía: “No estoy de acuerdo contigo, Rúben. Este equipo debería haber rendido mucho más. Tenéis jugadores de talla mundial y calidad suficiente para ganar a España. Lo que he visto hoy han sido demasiados pases hacia atrás y laterales, demasiada posesión sin intentar romper sus líneas ni siquiera disparar. La posesión por sí sola no gana partidos”.

Tras intercambiar varias ideas, Quaresma y Rubén Días llegaron a un acuerdo y bajar la tensión tras la eliminación.

“Tenemos que sacar el máximo partido a las cualidades de tus compañeros…”, remarcó Quaresma. “Estoy de acuerdo…”, respondió el defensor del Manchester City.

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