Trump llega a la cumbre de líderes de la OTAN pese a las recientes críticas a la organización

El presidente Donald Trump arribó a Ankara, capital de Turquía, para formar parte de la 36ª cumbre de líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), un encuentro centrado en el incremento del gasto militar de los países miembros y en el respaldo a Ucrania ante la invasión de Rusia.

De acuerdo con medios de comunicación locales, el avión del mandatario estadounidense aterrizó aproximadamente a las 1:50 p.m., hora local, en un aeropuerto militar de Ankara. Tras su llegada, el mandatario se trasladará al complejo presidencial de la ciudad, sede donde se desarrollarán las reuniones oficiales durante las jornadas de hoy y mañana.

Recepción oficial y comitiva de bienvenida

Entretanto, la Casa Blanca informó que la delegación encargada de recibir al presidente al momento de descender de la aeronave está integrada por el embajador de Estados Unidos en Ankara, Tom Barrack; el embajador estadounidense ante la OTAN, Matt Whitaker; y el jefe del Estado Mayor, Dan Caine.

Asimismo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acudió directamente al aeródromo. La prensa local destacó que este gesto de Erdogan es inusual, puesto que el gobernante turco acostumbra a esperar a los invitados de Estado en el Palacio presidencial. Esta visita representa la primera de un mandatario estadounidense a territorio turco en 17 años, siendo Barack Obama el último en hacerlo en el año 2009.

Despliegue de seguridad en Ankara

El canal de noticias NTV reportó que las autoridades locales implementaron un operativo de seguridad especial en la ciudad con motivo de la cumbre. El plan incluye el cierre de múltiples carreteras mediante barricadas policiales en el trayecto que conecta el aeropuerto con el hotel de la delegación de Estados Unidos.

Según las fuentes de NTV, el dispositivo cuenta con el despliegue de francotiradores en los techos de los edificios cercanos al alojamiento, el posicionamiento de cientos de agentes de policía y la presencia de efectivos militares estadounidenses. Asimismo, se constató la permanencia de vehículos equipados con tecnología de inhibición de señales en las inmediaciones del hotel.

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