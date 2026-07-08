Dunkin’ estrena 16 bebidas de verano: descubre el trío rosa de Kylie Jenner y el menú completo

Las bebidas de color rosa se apoderan del verano con las nuevas colecciones de cadenas como Dunkin’, que a partir de este 8 de julio presenta una colaboración con Kylie Jenner: un trío de bebidas de color rosa.

Dunkin’ hace el anuncio en momentos en que Starbucks trae de regreso sus bebidas de color rosa y una colección de productos, por lo que el rosa marcará la pauta este verano.

Se trata de una campaña que tiene como centro tres bebidas de color rosa, que se vinculan directamente con el color preferido de Kylie Jenner. Inspiradas en la energía nostálgica de la influenciadora, la marca destaca que las bebidas ofrecen una mezcla de sabores frutales, cremosos y exquisitos, con un matiz de cada una para disfrutar del verano.

Kylie Jenner presenta su nueva colaboración exclusiva con Dunkin’ para la temporada de verano. Crédito: Dunkin | Cortesía

Kylie Jenner definió los nuevos productos como: “Tres bebidas, tres estilos diferentes: dulce, atrevido, nostálgico… todos muy de mi estilo. ¡Estoy emocionada de que la gente las pruebe!”.

“El rosa siempre ha sido fundamental para King Kylie™, así que asociarme con Dunkin’ me pareció una extensión natural de ese universo”, dijo.

¿Cuáles son las bebidas de la colección King Kylie?

La colección The King Kylie, es un trío de bebidas de edición limitada inspiradas en su icónica era King Kylie. Crédito: Dunkin | Cortesía

Refresco de limonada rosa caramelo: presenta una bebida elaborada con piña rosa mezclada con limonada y capas de trozos de pitahaya para un sorbo brillante y jugoso.

presenta una bebida elaborada con mezclada con limonada y capas de trozos de para un sorbo brillante y jugoso. Latte Nube Rosa de Vainilla: un espresso y leche entera combinados con sabor a vainilla francesa y coronado con espuma fría de fresa rosa.

un espresso y leche entera combinados con sabor a vainilla francesa y coronado con rosa. Limonada Pink Lemon Drop Suncloud: una limonada cremosa y refrescante, coronada con espuma fría de fresa rosa.

La propuesta veraniega de Dunkin’ incluye 16 bebidas en total disponibles para este verano, que abarcan una variedad de limonadas saborizadas, refrescos de sandía, cafés helados, lattes y postres.

El rosa y los cítricos: nuevas limonadas Suncloud

El Refresco de limonada rosa caramelo y el Latte Nube Rosa de Vainilla, las grandes apuestas visuales de la cadena. Crédito: Dunkin | Cortesía

Si algo está claro en la industria alimentaria para este 2026, es el auge de las bebidas. Sobre todo cuando son visualmente atractivas con capas de color, una tendencia que sigue pisando fuerte. Estas características las hacen llamativas y las dejan a solo un paso de hacerse viral. Por esta razón, las nuevas líneas de bebidas lanzadas por cadenas como Dunkin’ cumplen con todo esto, además de ofrecer innovación de sabores. La nueva línea de limonadas se enfoca en la textura cremosa sin perder la frescura cítrica.

Limonada Suncloud original: combina la acidez de la limonada tradicional con una textura aterciopelada gracias a su corona de espuma fría de fresa . Es una gran alternativa sin cafeína .

combina la acidez de la limonada tradicional con una textura aterciopelada gracias a su corona de . Es una gran alternativa . Limonada Strawberry Suncloud: eleva el perfil frutal al incorporar sabor a fresa y leche de avena , rematada con la misma espuma fría para un acabado dulce y lácteo.

eleva el perfil frutal al incorporar sabor a fresa y , rematada con la misma espuma fría para un acabado dulce y lácteo. Freeze Pop Suncloud Lemonade: apuesta por la nostalgia emulando los sabores de los clásicos polos de hielo. Se mezcla con leche de avena , espuma dulce y un toque crujiente de trozos de pitahaya .

apuesta por la nostalgia emulando los sabores de los clásicos polos de hielo. Se mezcla con , espuma dulce y un toque crujiente de trozos de . Limonada de coco Suncloud: una propuesta tropical que equilibra el coco y la limonada con la suavidad de la leche de avena y una densa espuma fría dulce.

Café con frescura ligera

Para los amantes de comenzar el día con energía, Dunkin’ ofrece texturas más vibrantes como:

Limonadas con gas: esta versión clásica y la variante de fresa se mezclan directamente con agua con gas, logrando opciones efervescentes, ligeras y muy refrescantes.

esta versión clásica y la variante de fresa se mezclan directamente con agua con gas, logrando opciones efervescentes, ligeras y muy refrescantes. Dunkin’ Zero de sandía y lima: una opción para quienes cuidan el consumo de azúcar , utilizando un sirope ligero combinado con agua gasificada.

una opción para quienes cuidan el , utilizando un sirope ligero combinado con agua gasificada. Café helado con fresas cubiertas de chocolate: una nueva propuesta para los amantes del café que une el sirope de moca y el sabor a fresa en una base de café con crema, sellado con la llamativa espuma rosada.

Café con un toque de maní para más energía y macronutrientes

El menú veraniego también contempla cafés con un toque extra de mantequilla de maní para garantizar la presencia de este macronutriente:

Latte proteico de mantequilla de maní: elaborado con leche proteica y espresso, este formato mediano destaca por aportar 17 gramos de proteína , un excelente argumento de venta para el sector fitness.

elaborado con y espresso, este formato mediano destaca por aportar , un excelente argumento de venta para el sector fitness. Espresso con sabor a mantequilla de maní: un chute de energía directo compuesto por un espresso doble batido a mano con el toque aromático del cacahuete.

Inspiración en postres y Fluffernutter

Otra de las propuestas de Dunkin’ fue combinar la mantequilla de maní y el malvavisco en tres bebidas:

Fluffernutter Cloud Latte: un festival dulce que une espresso, leche entera, sabor a mantequilla de cacahuete y una densa espuma fría de malvavisco.

un festival dulce que une espresso, leche entera, sabor a y una densa espuma fría de malvavisco. PB&J Cloud Latte: esta versión recrea el clásico sándwich americano de manera líquida, usando espresso, leche entera, notas de maní y el contraste ácido de la espuma fría de fresa .

esta versión recrea el clásico sándwich americano de manera líquida, usando espresso, leche entera, notas de maní y el contraste ácido de la . Café helado Fluffernutter: la versión más cargada, potenciada con nata montada y un extra de sirope de caramelo sobre la base de malvavisco.

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