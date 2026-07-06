Cómo el fenómeno de la espuma fría de Starbucks cambió la forma de pedir café en 2026

Starbucks lleva sus bebidas frías a otro nivel con la amplia gama de espumas frías con sabores a frutas, lo que aporta nuevos sabores al café.

A finales de 2025, Starbucks anunció nuevos sabores de espuma fría, y en primavera 2026, nuevos sabores con cafeína y proteínas, lo que le imprime un plus a las bebidas y abre un abanico de combinaciones para los clientes. Se trata de una estrategia que comenzó a tomar fuerza en los últimos años.

Desde finales de 2024, más del 60% de las nuevas bebidas han incluido algún sabor a fruta, lo que va a tono con las nuevas tendencias de los consumidores por explorar nuevos sabores y combinaciones.

La espuma fría abre un mundo de combinaciones

Desde el café hasta el té y los refrescos, las espumas frías brindan mayores opciones de combinación a los clientes, lo que se suma a una mayor variedad de sabores en el menú de Starbucks.

Recordemos que en la industria alimentaria las bebidas personalizadas se han convertido en un área de especial crecimiento, lo que ha obligado a McDonald’s, Dunkin’ y Taco Bell, entre otros, a lanzar líneas especiales de bebidas.

Una tendencia que Starbucks observó y ante la cual no solo creó nuevos sabores, sino que ofrece opciones con proteínas y trae de regreso los sabores preferidos de los clientes como la frambuesa y el mango, además de nuevas incorporaciones como el plátano y el coco.

Dentro de la variedad de espumas frías destacan opciones como el pistacho y la lavanda, además de clásicos como la vainilla, la avellana y el azúcar moreno.

¿Cómo ha evolucionado la espuma fría?

Las espumas frías le aportan una textura cremosa a las bebidas frías y, con el paso del tiempo y la ampliación de los sabores, ahora se han convertido en una forma popular de personalizar las bebidas.

Según los datos que maneja Starbucks, la personalización con espuma fría representa un tercio del total general de sus ventas.

La espuma fría llegó al menú de la sirena verde en 2014, con un concepto en torno a la tradición de elaborar espumas artesanales para bebidas calientes como lattes y capuchinos, aportando una nueva textura suave y sedosa a las bebidas frías.

Las espumas frías le aportan un toque sutil de sabor a las bebidas, ideales para añadir capas de sabor al café sin restarle protagonismo. Es una forma sencilla de añadir sabor al café frío, al café helado y a las bebidas de espresso.

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