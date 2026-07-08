Georgina Rodríguez le envía un detalle a Antonella Roccuzzo en pleno Mundial

Aunque muchas personas se cuestionan cómo será la relación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fuera del campo de juego, las que aparentemente se la llevan bastante bien son las esposas de ambos jugadores y eso quedó en evidencia con una historia compartida por Antonella Roccuzzo, donde comparte los detalles que recibió correspondientes a la nueva línea de ropa deportiva y loungewear de Georgina Rodríguez, según lo informado por el portal Radio Mitre.

Durante más de dos décadas, estos dos futbolistas han protagonizado una de las mayores rivalidades a nivel deportivo de la historia, enfrentándose en la mayoría de las premiaciones del Balón de Oro, premio otorgado al mejor jugador del mundo en cada temporada. Además, se enfrentaron directamente en la cancha en múltiples ocasiones cuando hacían vida en el Real Madrid y el Barcelona respectivamente.

Georgina Rodríguez le envía un obsequio de su marca a Antonela Roccuzzo

Recientemente, la esposa de Cristiano Ronaldo hizo el lanzamiento a nivel mundial de “Mimoa”, su nueva marca de prendas deportivas y para estar en el hogar, todo premium. Por ende, sorpresivamente le hizo llegar parte de su colección a la esposa de Lionel Messi.

Fue la misma Antonela la que se encargó de hacerlo público tras compartir una historia mostrando la presentación de los artículos y etiquetando a Rodríguez en un agradecimiento lleno de buenos deseos. “Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo“, expresó Roccuzzo.

Antonela Roccuzzo agradeció a Georgina y su marca por el presente a través de sus historias. Crédito: IG: Georgina Rodríguez | Cortesía

Esto evidentemente deja claro que estas chicas mantienen una buena relación y contacto, aunque aparentemente sus esposos simplemente se mantienen al margen, aunque públicamente han expresado que no se llevan mal y que se tienen mucho respeto.

Lionel Messi le ganó la batalla a Cristiano en mundiales

En la sana competencia que han mantenido estos dos astros en todos los eventos, la “Pulga” se debe llevar los méritos en lo que respecta a las ediciones mundialistas.

Eso debido a que “CR7” ya se despidió de la presente edición y confirmó su retiro de este evento internacional sin haberlo ganado en ninguna presentación. Mientras que el argentino fue campeón en Qatar 2022 y sigue en la pelea por el bicampeonato en este 2026.

Actualmente, Cristiano Ronaldo tiene 41 años y Lionel Messi tiene 39 años; ambas carreras están cerca de llegar a su fin. Sin embargo, le han regalado al orbe futbolero alegrías incomparables y una era que, para muchos, es la mejor de todos los tiempos.

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