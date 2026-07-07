Antonio Banderas cuenta cómo cambió su rutina diaria luego del infarto que sufrió

Antonio Banderas se puede catalogar como un símbolo de dureza y mucho carácter en el orbe cinematográfico, significando un actor que ha interpretado personajes emblemáticos. No obstante, luego de su infarto sufrido en 2017, se vio obligado no solamente a alejarse un poco del séptimo arte, sino también a cambiar su rutina diaria.

El veterano actor de 65 años ahora prioriza la salud por encima. Aunque duerme poco, las actividades físicas lo mantienen con bienestar. “El éxito no sirve de nada si no va acompañado de salud”, destacó Banderas.

Antonio Banderas cambió su vida con mejores hábitos

Quien interpretó a Alejandro de La Vega en la película de “La Leyenda del Zorro“, pasó un capítulo que lo marcó en el 2017 y, aunque fue algo que hizo, en principio por obligación, se terminó enamorando de su nueva rutina porque lo ha ayudado a mantenerse saludable.

Luego de un descanso nocturno de máximo cinco horas y media, Antonio dedica unas dos horas a entrenar, equilibrando sus sesiones entre el cardio, la fuerza en el trabajo con las pesas y el yoga.

El actor español tiene entre sus hábitos cardiovasculares salir a correr con regularidad: realiza salidas de cerca de 10 kilómetros cada dos o tres días para reforzar el corazón y mantener el tono físico, según la información compartida por el portal Radio Mitre.

Plan alimenticio de Antonio Banderas

En cuanto a su plan alimenticio, Banderas sorprendió tras revelar su “primer plato de cada día”, el cual para muchos es casi imposible de cumplir. Dando pocos detalles de sus siguientes comidas, el español indicó que para desayunar solamente se toma una taza de té.

Aunado a todo lo que hace a nivel físico y alimenticio, Antonio también le dedica tiempo a la meditación, para fortalecer un aspecto que también considera importante: su mente. “Rezo, o medito, no tanto por pedir, sino por dar las gracias. Agradezco la salud, el amor de mi familia, las oportunidades y la creatividad”.

Sin duda alguna, la experiencia de estar en un momento de salud sumamente crítico no es nada bueno para nadie; sin embargo, en este caso significó un punto de partida para una mejor vida para un veterano actor que sigue vigente, aunque no deja de tomar un descanso familiar prolongado.

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