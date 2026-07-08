Netflix, Disney y YouTube se pelean por los derechos de los Mundiales 2030 y 2034

Los gigantes del streaming y el entretenimiento Netflix, Disney y YouTube se preparan para competir por los derechos de transmisión en Estados Unidos de los Mundiales de la FIFA de 2030 y 2034, con presupuestos récord que oscilan entre los $1,500 millones y los $2,000 millones por torneo, de acuerdo con reportes de CNBC.

A diferencia de los acuerdos vigentes para el Mundial de 2026 (donde Fox pagó 485 millones por la transmisión en inglés y Telemundo desembolsó $600 millones por la de español), la FIFA planea vender en un solo paquete blindado los derechos en ambos idiomas para las ediciones de 2030 y 2034.

En este nuevo panorama, empresas tradicionales como NBCUniversal quedan en clara desventaja debido al escrutinio financiero por la reciente escisión de su matriz Comcast, sumado a sus millonarios compromisos previos con la NFL y la NBA. En contraste, colosos tecnológicos como Apple y Amazon también asoman como potenciales oferentes con suficiente músculo financiero.

Las audiencias de 2026 respaldan a la FIFA

La FIFA encara las negociaciones desde una posición de fuerza absoluta gracias al histórico fenómeno de audiencias que ha registrado el Mundial en territorio estadounidense:

EE.UU. vs. Bosnia y Herzegovina (1 de julio): Impuso un récord histórico para el fútbol en inglés en el país con 26,4 millones de espectadores a través de Fox.

Impuso un récord histórico para el fútbol en inglés en el país con 26,4 millones de espectadores a través de Fox. EE.UU. vs. Bélgica (Octavos de Final): Pulverizó la marca anterior alcanzando un pico de más de 36 millones en inglés y 10 millones en español. Las estimaciones de AdImpact fijaron la audiencia combinada definitiva en unos impresionantes 47,9 millones de televidentes.

Los grandes aspirantes

La directiva de la FIFA iniciará conversaciones formales con los interesados dentro de los próximos tres meses, evaluando los distintos atractivos que ofrece cada plataforma:

Disney: Apuesta por un modelo híbrido que le permitiría emitir los compromisos a través de televisión abierta (ABC) y cable (ESPN), combinándolo con su servicio de streaming. Para la FIFA, el peso de la televisión abierta tras el éxito de Fox es un punto muy a favor.

combinándolo con su servicio de streaming. Para la FIFA, el peso de la televisión abierta tras el éxito de Fox es un punto muy a favor. Netflix: Llega con terreno ganado tras asegurar previamente los derechos globales de los Mundiales Femeninos de 2027 y 2031, buscando consolidar su catálogo de eventos en vivo.

YouTube (Alphabet): Entra al juego respaldado por una de las infraestructuras digitales más grandes del planeta.

El Mundial de 2030 (en Marruecos, Portugal y España) se jugará entre 5 y 6 horas por delante de la costa este de EE.UU., una brecha que se ampliará significativamente para Arabia Saudita 2034.

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