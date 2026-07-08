Mundial 2026: resultados del 7 de julio y qué partido se juega mañana 9 de julio en el inicio de los cuartos de final

Los octavos de final del Mundial 2026 cerraron de manera épica, aunque con escándalo. Argentina ganó in extremis y con decisiones arbitrales cuestionadas a Egipto.

Por su parte, Colombia no tuvo contundencia en ataque y terminó cayendo ante una Suiza que mantuvo sangre fría en una definición por penales de infarto.

Con los cuartos de final ya definidos y a punto de comenzar, en este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para mañana.

Resultados del Mundial 2026 – 7 de julio – Fin de los octavos de final

Argentina 3-2 Egipto

Goles

Yasser Ibrahim (Egipto)

Mostafa Ziko (Egipto)

Cuti Romero (Argentina)

Messi (Argentina)

Enzo Fernández (Argentina)

Suiza 0-0 Colombia (penales: 4-3)

Sin goles

Con estos partidos se cerraron oficialmente los octavos de final. Las selecciones clasificadas que completan el cuadro de los cuartos de final son Argentina y Suiza, uniéndose a Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra, España y Bélgica.

Este miércoles 8 de julio de 2026 no habrá partidos del Mundial 2026. La agenda futbolera empezará el jueves 9 de julio con el estreno de los cuartos de final.

Partidos del Mundial 2026 – 9 de julio – Comienzo de los cuartos de final

Francia vs. Marruecos

Hora: 16:00 ET / 13:00 PT

Sede: Gillette Stadium – Boston

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