Mundial 2026: resultados del 7 de julio y qué partido se juega mañana 9 de julio en el inicio de los cuartos de final
Los cuartos de final comenzarán el 9 de julio y contarán con la participación de selecciones destacadas como Francia y Marruecos
Los octavos de final del Mundial 2026 cerraron de manera épica, aunque con escándalo. Argentina ganó in extremis y con decisiones arbitrales cuestionadas a Egipto.
Por su parte, Colombia no tuvo contundencia en ataque y terminó cayendo ante una Suiza que mantuvo sangre fría en una definición por penales de infarto.
Con los cuartos de final ya definidos y a punto de comenzar, en este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para mañana.
Resultados del Mundial 2026 – 7 de julio – Fin de los octavos de final
Argentina 3-2 Egipto
Goles
Yasser Ibrahim (Egipto)
Mostafa Ziko (Egipto)
Cuti Romero (Argentina)
Messi (Argentina)
Enzo Fernández (Argentina)
Suiza 0-0 Colombia (penales: 4-3)
Sin goles
Con estos partidos se cerraron oficialmente los octavos de final. Las selecciones clasificadas que completan el cuadro de los cuartos de final son Argentina y Suiza, uniéndose a Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra, España y Bélgica.
Este miércoles 8 de julio de 2026 no habrá partidos del Mundial 2026. La agenda futbolera empezará el jueves 9 de julio con el estreno de los cuartos de final.
Partidos del Mundial 2026 – 9 de julio – Comienzo de los cuartos de final
Francia vs. Marruecos
- Hora: 16:00 ET / 13:00 PT
- Sede: Gillette Stadium – Boston
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