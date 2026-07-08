Roberto Martínez deja de ser DT de la Selección de Portugal

Con un parco “Gracias, Roberto Martínez”, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) despidió oficialmente este miércoles al director técnico español, poniendo fin a un vínculo de tres años y medio que concluyó tras la eliminación de la Seleção a manos de España en los octavos de final del Mundial 2026.

La federación confirmó la rescisión de mutuo acuerdo tanto con el estratega de 52 años como con todo su cuerpo técnico, quienes ya habían adelantado su salida tras el pitazo final en la justa mundialista. En su comunicado de despedida, la FPF elogió su trayectoria más allá de los resultados en la cancha: “La etapa de Martínez estuvo marcada por la conquista de la Liga de Naciones en 2025, pero también por la dedicación, la profesionalidad y el compromiso con los que abrazó el proyecto, así como por la forma en la que siempre respetó al país y al fútbol portugués”.

El estratega español asumió las riendas del combinado luso en enero de 2023. El punto cumbre de su mandato llegó con la conquista de la Liga de Naciones en 2025, sumando el segundo trofeo de esta índole a las vitrinas de Portugal.

Para homenajear su labor, la FPF difundió un emotivo video en sus redes sociales con momentos destacados del entrenador en charlas técnicas, entrenamientos y compromisos. Su balance se resume en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, el título continental de 2025 y los recientes octavos de final del Mundial, donde cayeron 1-0 ante España con un agónico gol de Mikel Merino al minuto 91.

La mirada de Portugal está puesta de inmediato en la reestructuración. El presidente de la federación y exárbitro internacional, Pedro Proença, aterrizó en Lisboa procedente de Dallas, Estados Unidos, y confirmó que la directiva ya se encuentra evaluando perfiles para ocupar la vacante en el banquillo.

Sigue leyendo:

·Messi y 13 estrellas del Mundial 2026 encabezan el MLS All-Star 2026 vs. Liga MX en Charlotte

·Así quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Mundial 2026

·Egipcio Mostafa Zico estalló tras la eliminación ante Argentina: “El Mundial está amañado”