Niño murió golpeado por tractor cuando trabajaba en una granja en NJ

Un niño de 13 años falleció dramáticamente tras quedar atrapado debajo de un tractor agrícola volcado en el condado Gloucester de Nueva Jersey.

Según las autoridades, los servicios de emergencia acudieron a la altura de 1100 Swedesboro Road en Franklin Township alrededor de las 5:35 p.m. del lunes y allí encontraron al menor inconsciente debajo del tractor.

La policía retiró el tractor de encima del niño e inició maniobras de reanimación antes de que fuera trasladado al Cooper University Hospital, donde posteriormente falleció la madrugada de ayer, señaló NJ.com. La víctima no ha sido identificada y no se han anunciado arrestos.

Matthew DeCesari, jefe de la policía local, informó que el accidente ocurrió mientras el menor trabajaba en la granja junto a un hombre adulto, pariente suyo, indicó CBS News. “Había caballos en el lugar y parecía que estaban cavando hoyos, tal vez para crear un estanque para los animales o algo similar”. Agregó que el joven manejaba el tractor con el adulto cuando el vehículo “terminó volcándose sobre él”. El hombre sufrió heridas leves, acotó ABC News.

En mayo un autobús escolar atropelló mortalmente a un niño de 9 años cuando se dirigía a clases en Brooklyn (NYC). En febrero sucedió una tragedia similar también en Brooklyn, cuando Amira Aminova, niña de 11 años nativa de Uzbekistán, fue fatalmente arrollada cerca de su casa por un bus escolar cuyo conductor siguió de largo.

En 2024 un niño estudiante de jardín de infantes y su madre murieron cuando fueron atropellados por un minibús escolar mientras caminaban para llegar a clases en Mamaroneck, condado Westchester de Nueva York. Igualmente en 2024 una niña de 5 años fue fatalmente atropellada por un autobús del que se acababa de bajar al salir de clases en el condado Rockland.