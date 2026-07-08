Patrick Dempsey, estrella de “Grey’s Anatomy”, descarta postularse al Senado en Maine

El actor Patrick Dempsey reveló que consideró “seriamente” postularse al Senado en Maine luego de que el candidato demócrata Graham Platner fuera acusado de agresión sexual.

La estrella de “Grey’s Anatomy” escribió en un reciente artículo de opinión para el Portland Press Herald, reseñado por Variety, la razón por la que llegó a considerar incursionar en la política y qué lo llevó a descartar esa idea.

El actor comenzó explicando lo interesado que está en el futuro de su estado y de Estados Unidos. “En los últimos días, me han preguntado más de una vez: ¿Se postularía alguna vez al Senado de los Estados Unidos?. Es halagador y no lo tomo a la ligera. Amo mi estado natal de Maine. Me preocupo profundamente por la gente que vive allí y, como tantos estadounidenses, me preocupa el rumbo que está tomando nuestro país”, escribió Dempsey.

El protagonista de “Memory of a Killer” dijo que reflexionó mucho y decidió no postularse al puesto. “Tras mucha reflexión, me di cuenta de que la respuesta es no. No porque el servicio público no sea honorable —por supuesto que lo es—, sino porque creo que puedo contribuir de forma más eficaz a través de la vida que ya he construido”, escribió el actor.

Todo comenzó cuando el Partido Demócrata retiró el apoyo financiero y los respaldos a Platner tras un informe de Politico en el que una ex novia acusó al veterano del Cuerpo de Marines de violación. Mientras el partido se encuentra en la búsqueda del nuevo candidato, Maine Wire señaló que Dempsey podría ser un candidato viable. El medio destacó el vínculo de Dempsey con el estado a través de la labor benéfica que realiza en el Centro Dempsey.

“A diferencia de muchas de las figuras políticas que se están mencionando, Dempsey goza de un amplio reconocimiento público y una imagen generalmente positiva. Los analistas políticos señalan que Dempsey podría atraer de inmediato la atención de los medios nacionales, movilizar a los donantes demócratas y, potencialmente, atraer a votantes, a los independientes y a quienes buscan una figura política ajena al sistema”, señaló el medio.

A pesar de que la opinión pública podría respaldarlo ante una candidatura, lo cierto es que Patrick Dempsey prefiere continuar contribuyendo a su comunidad desde su carrera. Actualmente, Dempsey protagoniza el drama policíaco de Fox, “Memory of a Killer” , que se estrenó el 25 de enero de 2026. La serie fue renovada para una segunda temporada en abril de 2026.

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