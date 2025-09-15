Los Premios Emmy 2025 se convierte en la edición más vista desde 2021

La edición 77 de los Premios Emmy registró un aumento en el número de espectadores con respecto a la cantidad de personas que sintonizaron la premiación en 2024.

De acuerdo con Variety, la edición 2025 de los Premios Emmy alcanzó 7,4 millones de espectadores, mientras en el 2024 se registraron 6,9 millones de espectadores. Esto representa un aumento del 8% con respecto a la transmisión del año pasado y se convirtió en la ceremonia más vista desde los Premios Emmy de 2021.

Esto representa un logro para la cadena CBS, la cual transmitió en vivo este año la ceremonia. La última vez que CBS transmitió los Emmy fue en 2021, por lo que cadenas como Fox, NBC y ABC no lograron superar el número de espectadores cuando fueron encargados de transmitir en vivo la premiación en las ediciones de 2022, 2023 y 2024.

La medición de Nielsen fue la encargada de totalizar este año el número de espectadores lineales en CBS y transmisiones en vivo en Paramount+.

Ganadores de los Premios Emmy 2025

Los grandes triunfadores de la ceremonia de los Premios Emmy 2025 fueron “The Studio”, “The Pitt” y “Adolescence” en las categorías de comedia, drama y miniserie, respectivamente. La máxima ganadora del año fue “The Studio”, con un total de 13 Emmy. Esta producción protagonizada por Seth Rogen se convirtió en la serie de comedia más premiada en un solo año en los Emmy de todos los tiempo

Otra de las multipremiadas de la noche fue la serie británica ‘Adolescencia’ que ganó un total de ocho Emmy en el año. La serie ganó un premio a la mejor miniseries mientras que los protagonistas Stephen Graham, Owen Cooper y Erin Doherty se alzaron con los premios a mejor actor principal, actor de reparto y actriz de reparto en una miniserie, respectivamente.

El drama médico ‘The Pitt’ fue una de las sorpresas de la noche. La serie se alzó con el codiciado premio a mejor serie dramática, Noah Wyle ganó el premio a mejor actor en un drama y su coprotagonista Katherine LaNasa ganó el premio a mejor actriz de reparto en un drama.

