Rihanna cumple el sueño de una fan que lucha contra el cáncer

Conocer a tu artista favorito tiene que ser un sueño para cualquier persona y más cómo le ocurrió a una señora recientemente, quien se encontró casualmente con Rihanna en un supermercado, pudiendo entablar una conversación con ella, de acuerdo a las imágenes compartidas por el portal La Vibra.

La señora le manifestó a la artista estadounidense que se encuentra en una lucha contra el cáncer y que era su fan. Por ende, Rihanna no dudó en atenderla.

Rihanna le cumple el sueño a una fan veterana

La artista se encontraba en un supermercado cuando una señora se le acerca y le pide una foto, alegando que está horrible porque no lleva su peluca, a lo que Rihanna inmediatamente le contesta que no luce mal.

Luego de tomarse la fotografía, conversan un poco y, al confesarle que era una gran fan de ella, Rihanna le responde: “Eso realmente me impresiona“, probablemente por su edad, debido a que su público generalmente es de personas un poco más jóvenes, aunque no es juvenil.

“Cuando conozcas a alguien, no vuelvas a hacer eso“, le comentó Rihanna antes de retirarse, haciendo referencia a la expresión de estar terrible de la señora. Por lo tanto, le afirmó que lucía genial: “Estás increíble, que tengas un buen día”.

Sin duda alguna, eso significó un momento inolvidable para la fanática, aprovechando además para hacerle una invitación a Rihanna, quien cedió, haciendo de ese momento uno aún más especial de lo que ya era.

Asimismo, es un claro ejemplo de la muestra de humanidad de Rihanna, quien no dudó en tomarse la fotografía y tampoco en compartir con la señora para darle aliento, aunque fue durante un tiempo muy breve.

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