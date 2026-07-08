Matt Damon asegura que “The Odyssey” fue la película más difícil de su carrera

“The Odyssey” se ha convertido en la película más esperada de este 2026. La cinta dirigida por Christopher Nolan es una superproducción que implicó desafíos tanto para la producción como para el elenco. Matt Damon, protagonista de la cinta y quien interpreta a Odiseo, revelò los desafìos emocionales que implicó grabar esta adaptaciòn de la epopeya

Matt Damon asistió al podcast Good Hang with Amy Poehler donde habló sobre el impacto emocional y físico que implicó rodar esta película.

Según explicó Damon, la adaptación implicó retos actorales por los diferentes temas que toca y el estado emocional de los actores . “El guion toca muchos temas y, dependiendo de dónde se encuentre uno en la vida, la película tendrá un significado diferente”, detalló Damon.

Al obtener el papel protagónico, Damon sintió que estaba frente a la oportunidad profesional más importante de su carrera. Asimismo, reconoció que esta película fue la más difícil que alguna vez haya hecho.

“Fue la película más difícil que he hecho, pero también fue una de las más alegres”, confesó Damon. También confesó que interpretar este personaje implicó un cambio en su rutina. “Fue un cambio de estilo de vida total. No hay manera de planificarlo, simplemente pisas el acelerador”, dijo el actor de 55 años.

“The Odyssey” implicó desafíos tecnicos por las inclementes locaciones para las grabaciones. La cinta se rodó en 91 días durante 2025 en seis países: Marruecos, Grecia, Italia, Islandia, Escocia y en Estados Unidos.

Matt Damon calificó de “durísimas” las jornadas de grabación en esas locaciones.“Cuando llegaba a todos esos lugares, pensaba: ‘¿A quién c***** se le ha ocurrido que aquí se podía rodar una película?. Fueron durísimas, todas, mucho más que cualquier otra locación en la que haya trabajado antes. Íbamos de una a otra sin parar”, dijo Damon en una entrevista previa.

Otros actores del elenco como Tom Holland y Zendaya se refirieron a las dificultades que enfrentaron para trabajar ante el inclemente clima de muchas de las locaciones.

“The Odyssey”, finalmente, será estrenada el próximo 16 de junio en Latinoamérica y 17 en Estados Unidos, después de una inversión de aproximadamente $250 millones y siete países visitados.

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