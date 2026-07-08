Wes Anderson alista un “western” junto a Bill Murray

La filmografía de Wes Anderson podría sumar pronto un género que hasta ahora no había explorado. El director estadounidense reveló que trabaja en la idea de un “western”, un proyecto del que ha conversado durante años con Bill Murray y que también podría reunir a Owen Wilson y Luke Wilson.

El anuncio llegó en el marco de Cinema Paradiso, el festival de cuatro días que se celebra en el patio del Museo del Louvre con funciones al aire libre y conciertos. Allí, Anderson y Murray participaron en una presentación especial de “El gran hotel Budapest”, encuentro que terminó convirtiéndose en un momento de esparcimiento sobre los planes del cineasta.

La idea lleva años sobre la mesa

Bill Murray fue el primero en referirse al proyecto y lo hizo con el humor que suele caracterizarlo: “Él es de Texas y creo que le debe al mundo una película de vaqueros”, comentó el actor antes de imitar la particular caminata de los pistoleros de los clásicos del género.

Según detalló Variety, tanto el director, como el intérprete, llevan mucho tiempo hablando sobre esta producción. Durante la conversación, Murray también aprovechó para bromear sobre cómo es compartir un rodaje con Anderson.

“¿Cómo es trabajar con Wes en un set? Como pueden ver, tiene una sonrisa hermosa, y la esconde. Vamos, sonríe. No nos dedica una sonrisa en todo el día. Puedes hacer una toma y nada, pero cuando llega la hora del postre, regresa. Sé que no suena muy profesional, pero es verdad”, dijo entre risas.

La relación creativa entre ambos se extiende desde hace años. Bill Murray ha participado en diez películas dirigidas por Anderson, entre ellas “Rushmore”, “The Life Aquatic with Steve Zissou”, “Moonrise Kingdom”, “The French Dispatch” y “El esquema fenicio”. Incluso iba a formar parte de “Asteroid City”, aunque una enfermedad durante la pandemia obligó a reemplazarlo por Steve Carell.

Owen y Luke Wilson también podrían unirse

El propio Wes Anderson confirmó que el proyecto sigue avanzando y dejó abierta la puerta para reunir a otros colaboradores habituales.

“Haremos un western, ya verán. Eso creo”, aseguró el realizador. Luego añadió: “Llevamos muchos años hablando de hacer uno. Creo que Owen y Luke formarán parte del proyecto, porque ellos también son de Texas y me parece que es nuestro destino”.

Mientras esa producción toma forma, Anderson continúa consolidando una carrera marcada por una estética inconfundible con títulos como “La maravillosa historia de Henry Sugar”, “El desratizador” y “El cisne”.

Murray, por su parte, se prepara para el estreno de “The Springs”, dirigida por Theodore Melfi, donde interpretará a un detective retirado, además de “The Ploughmen”, película que compartirá con Amy Madigan, Owen Teague, Lily Harris y Ed Harris, quien también estará a cargo de la dirección.

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