Posponen audiencia de Nick Reiner por el asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner y su esposa Michele Reiner, se presentó brevemente en un tribunal de Los Ángeles como parte de su proceso judicial por el homicidio de sus padres en diciembre de 2025. Su juicio se pospuso para septiembre de 2026.

El hombre de 32 años solo habló para responder afirmativamente a la pregunta de si renunciaba al plazo para celebrar una audiencia preliminar.

El juez fijó para septiembre otra audiencia preliminar en el caso contra Nick Reiner, para que ambas partes continúen con la recopilación de pruebas. La Fiscalía declaró este miércoles ante el tribunal que aún faltan los informes de autopsia de las víctimas y que no se le había entregado a la defensa casi dos terabytes de material probatorio.

Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de sus progenitores. Rob y Michele Reiner fueron encontrados sin vida en su residencia de Los Ángeles el 14 de diciembre de 2025.

Los cuerpos de la pareja fueron encontrados con heridas de un arma punzocortante. Poco después de que se encontraron los cuerpos, Nick Reiner fue arrestado y señalado como primer sospechoso del crimen.

En febrero Nick Reiner se declaró inocente de los cargos. Esto ocurrió luego de que la audiencia se retrasara después de que su abogado defensor penal, Alan Jackson, se retirara del caso.

Es bien sabido que Reiner ha luchado durante mucho tiempo contra la adicción a las drogas y problemas de salud mental.

La muerte de Rob y Michele Reiner causó un fuerte impacto en la industria de entretenimiento. Recientemente, Jake Reiner escribió un emotivo texto en la plataforma Substack donde describe la “pesadilla viviente” que vive su familia.

“Nada puede prepararte para lo que se siente al perder a ambos padres de manera instantánea al mismo tiempo. Es demasiado devastador para comprenderlo. Todavía me despierto cada mañana teniendo que convencerme de que, no, no es un sueño. Esto verdaderamente es mi pesadilla viviente”, se lee en el emotivo texto.

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