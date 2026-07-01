Maite Perroni vuelve al cine con el ambicioso proyecto “Belleza”

Tras consolidarse como una de las figuras más reconocidas de la televisión y las plataformas de “streaming”, Maite Perroni prepara su regreso a la pantalla grande. La actriz mexicana encabeza “Belleza”, una película que mezcla el drama con la comedia para abordar temas tan actuales como la identidad, la autoaceptación y la presión que ejercen los estándares físicos en la sociedad.

El largometraje está dirigido por Nadia Ayala Tabachnik, realizadora de “Amor de oficina”, “90 minutos” y “El niñero”, quien asume uno de los mayores desafíos de su carrera con una historia que ha sido descrita como “íntima y profundamente humana”.

Elenco de reconocidas figuras

Además de Maite Perroni, la producción cuenta con la participación de Fernanda Castillo, conocida por “La casa de los espíritus”; Claudette Maillé, recordada por “Como agua para chocolate”; Diego Klein, quien formó parte de “Socias por accidente”, y Arap Bethke, visto en “Lobo, morir matando”.

El reparto también reúne a Antonia Giraldo, Johanna Murillo, Sabina Furuzawa, Sebastián García Huerta, Mónica Dionne y Arturo Ríos, un grupo de actores que aporta distintas generaciones y trayectorias a la historia.

“Belleza” es una producción de BH5 Studios y Miércoles Entertainment en coproducción con Secuoya Studios. Además, Lionsgate adquirió recientemente los derechos de distribución internacional, aunque por ahora no se ha anunciado la fecha de estreno en las salas de cine de México.

Un nuevo paso para Maite Perroni y Nadia Ayala

Para Nadia Ayala Tabachnik, este proyecto representa una oportunidad importante dentro de su carrera como directora. Ganadora del premio Ariel al Mejor Cortometraje de Ficción, también ha trabajado como asistente de dirección en producciones como “Colosio: El asesinato”, “Bayoneta”, “¿Qué pasó con Sara?”, “Familia” y “Ceniza en la boca”, experiencia que ahora pone al servicio de esta nueva apuesta cinematográfica.

En el caso de Maite Perroni, “Belleza” amplía una carrera que ha sabido combinar la música, la televisión y el cine. Tras alcanzar fama internacional como integrante de RBD, la actriz ha protagonizado títulos como “Mujeres asesinas”, “Dibujando el cielo”, “Herederos por accidente”, “Oscuro deseo”, “Sin ti no puedo”, “La octava cláusula”, “Triada” y “El Roomie”.

Con un elenco sólido, una directora en ascenso y una historia centrada en la aceptación personal, “Belleza” busca abrir un debate natural y sincero sobre la forma en que las personas construyen su identidad frente a las expectativas impuestas por la sociedad.

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