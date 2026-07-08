Kate Winslet suena para la nueva etapa de “Adolescence”

Después de convertirse en una de las producciones británicas más comentadas de los últimos años, “Adolescence” podría abrir un nuevo capítulo con una protagonista de primer nivel. Según informó el periódico británico MailOnline, Kate Winslet mantiene conversaciones para encabezar la segunda temporada de la serie, una entrega que ya estaría en desarrollo y que presentaría una historia completamente distinta a la original.

La primera temporada conquistó, tanto al público, como a la crítica gracias a un relato protagonizado por Stephen Graham, Erin Doherty y Owen Cooper. A lo largo de sus episodios abordó temas como el acoso escolar, la influencia de las redes sociales, la masculinidad tóxica, la radicalización de los jóvenes y la llamada “manosfera”, elementos que la llevaron a obtener nueve premios Emmy.

Nueva historia con una figura de peso

De acuerdo con una fuente cercana a la producción consultada por MailOnline, el deseo alrededor de la posible incorporación de Winslet es evidente: “Está ocurriendo y el proyecto está en desarrollo. Hay un gran entusiasmo por la incorporación de Kate”, aseguró esa persona al medio británico.

La actriz, ganadora del Óscar, tiene una amplia trayectoria en televisión. En 2022 encabezó uno de los episodios de “I Am…”, una trilogía centrada en las vivencias de tres mujeres en distintos momentos de sus vidas. Allí interpretó a Ruth, mientras que su hija, Mia Threapleton, dio vida a Freya.

Su recorrido en la pantalla chica también incluye producciones como “Mildred Pierce”, “Yegua de Easttown” y “El régimen”. Además, en 2025 debutó como directora con “Adiós, June”, película que protagonizó junto a Helen Mirren, Toni Collette, Andrea Riseborough y Timothy Spall. Recientemente también se confirmó su incorporación al elenco de “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”.

Los productores ya habían anticipado una continuación

La posibilidad de una nueva temporada no es reciente. En marzo del año pasado, los productores Stephen Graham y Hannah Walters revelaron que contemplaban desarrollar otra historia dentro del universo de “Adolescence”.

En declaraciones a Variety, Walters descartó cualquier posibilidad de una precuela: “Una precuela de Adolescence definitivamente no va a suceder”, afirmó. También explicó que “el formato de plano secuencia tiene mucho potencial, al igual que volver a explorar la naturaleza humana desde otra perspectiva”.

Por otra parte, NME informó que Plan B, la productora de Brad Pitt, estudió cuidadosamente cómo continuar el proyecto sin perder la esencia que convirtió a la primera temporada en un fenómeno ni caer en una propuesta repetitiva. Si finalmente se concreta la llegada de Kate Winslet, la serie sumaría a una de las intérpretes más reconocidas de la industria para iniciar una etapa completamente nueva.

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