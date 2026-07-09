Christian Eriksen iniciará su rehabilitación en Dinamarca tras su último desmayo

Un mes después de haberle dado otro susto al mundo del fútbol, Christian Eriksen comenzará un programa de rehabilitación individual en su natal Dinamarca, priorizando su salud y estabilidad familiar tras el alarmante desmayo que sufrió el pasado 7 de junio durante un amistoso internacional frente a Ucrania.

Su equipo el Wolfsburgo, el mediocampista de 34 años tuvo una reunión de alto nivel con la directiva de la escuadra automotriz, que encarará la temporada 2026-2027 en la segunda división de la Bundesliga. A través de un comunicado oficial emitido en sus plataformas digitales, el equipo respaldó por completo al experimentado centrocampista para que lleve a cabo su tratamiento lejos de la presión del club.

“Christian Eriksen comenzará en breve un programa de rehabilitación individual. Tras una conversación con el director general del VfL, Dieter Hecking, se decidió que el jugador realizará este proceso en su país natal, Dinamarca”, señaló el reporte.

El Wolfsburgo aclaró que sus servicios médicos, en coordinación con los especialistas que atienden al jugador, mantendrán un monitoreo constante del progreso del futbolista, cuyo futuro en las canchas profesionales permanece bajo una enorme incógnita.

El segundo susto

El incidente que originó esta pausa ocurrió a la hora de juego del amistoso en el que Dinamarca venció 2-1 a Ucrania en la antesala del Mundial. En una escena que revivió los peores fantasmas del balompié, Eriksen se desplomó sobre el césped sin mediar impacto alguno.

Aunque el suceso evocó de inmediato el dramático paro cardiorrespiratorio que sufrió en la Eurocopa 2021 durante el duelo ante Finlandia, en esta ocasión la respuesta de su organismo fue diferente, ya que el desfibrilador automático implantable (DAI) que porta en su cuerpo desde ese año se activó de forma correcta ante la arritmia.

A pesar de perder el conocimiento por unos instantes, Eriksen se recuperó rápidamente en el terreno de juego y logró abandonar la cancha por su propio pie antes de ser trasladado consciente al Hospital Universitario de Odense.

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