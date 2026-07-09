Coalición en Puerto Rico pide a Cuerpo de Ingenieros de EE.UU. que rechace solicitud de New Fortress para buque con gas natural

NUEVA YORK – Una coalición compuesta por 16 organizaciones e individuos en Puerto Rico le pidieron al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) que no conceda la solicitud de New Fortress Energy (NFEnergía) para operar un buque de 155,000 metros cúbicos como instalación flotante de manera permanente en la Bahía de San Juan para almacenar gas natural licuado (GNL).

En la solicitud, con fecha del 29 de junio, las entidades y personas emplazaron al USACE para que realice una audiencia pública en la que se aborden las preocupaciones de seguridad y navegación, la situación de quiebra de NFEnergía y la falta de aprobaciones regulatorias para las actividades para que las que buscan el permiso de la agencia.

El texto, dirigido al especialista regulatorio de USACE para el Distrito del Caribe, Taylor Parks, plantea que “el Cuerpo de Ingenieros del Ejército tiene suficiente información para determinar que, en este momento, los ‘perjuicios razonablemente previsibles’ de la propuesta superan los beneficios previsibles, que la propuesta ‘sería contraria al interés público’” y que debe denegar el pedido.

La empresa matriz de Genera PR, encargada de la generación de energía en Puerto Rico, pidió a USACE autorización para dragar áreas de la Bahía de San Juan y aumentar la profundidad de los muelles.

El 10 de junio, el Cuerpo de Ingenieros emitió un aviso público inicial relativo a la solicitud de permiso presentada.

La notificación estaba relacionada con una autorización para profundizar la zona de atraque en el puerto de San Juan, pasando de 32 a 41 pies mediante el dragado de, aproximadamente, 15,000 yardas cúbicas de material.

“El proyecto requeriría, entre otras cosas, dos barcazas temporales, un muelle flotante provisional, el depósito del material dragado en un sitio de vertido al norte de San Juan, en el océano Atlántico, la posible ocupación de una obra civil del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y una intrusión permanente y significativa en el canal de navegación federal”, detalla otra parte del escrito en oposición que fue suministrado a El Diario.

El propósito del proyecto, según NFEnergía, es mejorar la capacidad operativa de la terminal de GNL existente en los muelles A, B y C de la Terminal de Carga de Puerto Nuevo para recibir y descargar buques cisterna de GNL a plena carga.

Un aviso revisado del 15 de junio indica que la intención es proporcionar “una instalación flotante de almacenamiento de GNL continua y a largo plazo en los muelles A, B y C”.

A juicio de los grupos, los promotores del proyecto se basan en las disposiciones de la Orden Ejecutiva 14156, titulada “Declaración de emergencia energética”, pero no ofrecen información adicional sobre cómo el hecho de permitir una instalación flotante de esa amplitud en la zona se relaciona con la llamada emergencia energética.

“En una decisión aparentemente coherente con tal invocación, el Cuerpo de Ingenieros ha clasificado la solicitud como una petición de permiso de emergencia y ha reducido el plazo de comentarios, acortándolo del periodo habitual a 14 días”, señala el escrito.

En esa dirección, las organizaciones pidieron mantener abierto el período de revisión y comentarios hasta que se proporcione la información completa sobre el alcance del plan en vista de que ni USACE ni la comunidad cuentan con datos fundamentales sobre la propuesta.

Entre la información clave que solicitan destacan pruebas de que el suministro de GNL es insuficiente para justificar un procedimiento de permiso de emergencia y las aprobaciones federales para el amarre del buque cisterna.

“Asimismo, salvo que se opte por una denegación inmediata, la evaluación del Cuerpo debe abordar los impactos acumulativos de la propuesta y tramitarse paralelamente a otras aprobaciones reglamentarias que NFEnergía necesita, pero aún no ha obtenido”, añadieron.

El grupo argumentó además que el proyecto no es uno aislado y no puede evaluarse de forma independiente.

“El proyecto de profundización está vinculado a la operación, por parte de NFEnergía, de una terminal de importación de GNL en San Juan, lo que conlleva un aumento considerable del tráfico de buques cisterna de GNL en un puerto ya de por sí muy activo, así como una serie de repercusiones que la Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC) lleva examinando desde hace cinco años…”, expusieron.

Añadieron que el Cuerpo de Ingenieros debe sopesar todos los impactos, como parte de la evaluación ambiental del proyecto.

“A dicho Cuerpo le convendría coordinar su evaluación con la FERC, dado que esta última ha asumido la ardua tarea de actuar como organismo coordinador de la revisión conforme a la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA)”, emplazaron.

En el documento de 25 páginas se mencionan los riesgos de seguridad como resultado de la permanencia de los buques.

“Incluso las actividades actuales de NFEnergía no parecen estar cubiertas por un plan de respuesta ante emergencias adecuado. NFEnergía había elaborado un plan de respuesta ante emergencias basado en buques de menor tamaño, el cual revisó posteriormente al comenzar a utilizar buques más grandes”, resaltaron.

Añadieron que el Plan de Respuesta ante Emergencias (ERP) de la instalación en San Juan, con fecha del 13 de marzo pasado, contiene “numerosas partes censuradas e incluye información contradictoria y errónea que puede generar confusión sobre los procedimientos a seguir durante una emergencia”.

Según los detractores, NFEnergía intenta trasladar la responsabilidad de cualquier emergencia a agencias gubernamentales de Puerto Rico que carecen de los recursos necesarios y se encuentran en bancarrota.

“Ahora, NFEnergía propone una nueva ampliación de sus actividades mediante un proyecto que aumentaría el volumen de GNL en cada buque cisterna que llegue a la instalación y permitiría el atraque permanente de un buque de 155,000 metros cúbicos como unidad flotante de almacenamiento de GNL continua y a largo plazo. Estos cambios agravan los riesgos de seguridad ya existentes y demuestran aún más la insuficiencia del actual plan de respuesta ante emergencias”, insistieron.

Los firmantes alertaron sobre el hecho de que aún no se ha determinado si el proyecto altera u ocupa una obra de ingeniería civil del propio Cuerpo de Ingenieros.

Si ese fuera el caso, NFEnergía tendría que presentar solicitud y el Jefe de Ingenieros llevar a cabo una evaluación ambiental conforme a la NEPA.

“El Cuerpo de Ingenieros no puede emitir el permiso para el dragado de profundización hasta haber determinado si el proyecto implica la ocupación o alteración de la obra de ingeniería civil del Cuerpo y, en caso afirmativo, hasta que se haya completado la revisión prevista…”, especificaron.

Otro señalamiento que levantaron las organizaciones fue que la Guardia Costera también expresó su profunda preocupación por los “desafíos únicos para la navegación de buques” que suponen las embarcaciones con gas metano.

“En 2025, la Guardia Costera otorgó a NFEnergía una autorización limitada para operar dichos buques, de forma puntual, entre el amanecer y el atardecer, y cuando los vientos sean inferiores a 10 nudos y las ráfagas inferiores a 15 nudos, acompañados por cuatro remolcadores de escolta con suficiente potencia y fuerza de tracción. La Guardia Costera puede haber emitido aprobaciones posteriores, pero NFEnergía no las ha facilitado a los reguladores ni al público. Sin publicar dichos documentos, NFEnergía no tiene forma de demostrar que la Guardia Costera ha aprobado el uso regular de embarcaciones más allá de dichas aprobaciones ‘ad hoc’, o bajo qué condiciones, y NFEnergía no ha demostrado haber abordado las inquietudes de la Guardia Costera”, cuestionaron.

El documento fue suscrito por los abogados Ruth Santiago y Pedro Saadé Lloréns; el reverendo Carlos Negrón, Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Amigos del Rı́o Guaynabo, Cambio PR, Coalición Organizaciones Anti-Incineración, Comite Diálogo Ambiental, Coralations, Inc., Earthjustice, El Puente Puerto Rico, Hermandad Pastoral de Puerto Nuevo, Mujeres de Islas, PROSOL UTIER, Sierra Club Puerto Rico Chapter y la UTIER.

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