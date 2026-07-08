Taylor Swift lució un vestido Dior en su boda y aseguran que meses antes dio pistas

El pasado 3 de julio, Taylor Swift celebró su boda con Travis Kelce en el Madison Square Garden, en Nueva York, y ha sido uno de los eventos más comentados en los últimos días. Aunque no existen fotos oficiales, se ha informado que la novia lució un vestido firmado por Dior y diseñado por Jonathan Anderson, director creativo de Dior.

Según medios como “Vogue”, el traje de Kelce también era de Christian Dior Alta Costura. Se pudo confirmar que el diseño de Swift fue hecho por Anderson porque él mismo lo confirmó días después.

Durante la presentación que hizo de la colección de otoño de la firma, el diseñador conversó con la revista “WWD”, y durante la conversación se tocó el tema de la experiencia de diseñar el vestido de novia de la estrella pop.

Confesó: “Fue un placer trabajar con ella. Nos hicimos muy buenos amigos”. Hay que recordar que Anderson pasó a ser director creativo de Dior el año pasado.

Aún no se han compartido las fotos oficiales del vestido, pero algunos medios como “Page Six” aseguran que en los últimos meses la cantante dio pistas de que había elegido a Dior como la casa de moda encargada de su vestido de novia.

¿Cuál es la relación entre Taylor Swift y Dior?

Taylor Swift es la estrella musical más importante de los últimos años; ha logrado, con música, reunir una fortuna de billones de dólares y ha roto varios récords en premiaciones. Sin embargo, nunca ha sido una referencia en la moda.

Al contrario de otras personalidades, Swift nunca se ha casado con una sola marca y tampoco suele participar en eventos de este tipo. Lo que sí asegura “Page Six” es que desde octubre del año pasado la cantante y compositora comenzó a usar bolsos Dior en sus apariciones públicas. Esos bolsos los acompañó de looks de otras marcas.

En el pasado, la estrella pop ha combinado sus apariciones en premiaciones. En varias ocasiones, lució Gucci, Christian Louboutin y otras, aunque entre las marcas que ha usado más frecuentemente están Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Stella McCartney, Versace y Schiaparelli.

Además de su boda, Swift también vistió un diseño de Dior en los MTV VMAs 2024, que se celebró el 11 de septiembre en Elmont, Nueva York. El vestido para estos premios fue diseñado por Maria Grazia Chiuri, quien era la directora de Dior antes que Anderson.

En el 2024, Dior vistió a Taylor Swift para los MTV Video Music Awards. Crédito: Evan Agostini | AP

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