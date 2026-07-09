Estar sentado más de 30 minutos seguidos podría aumentar el riesgo de morir por cáncer

Pasar muchas horas sentado ya era una señal de alerta para la salud cardiovascular y metabólica. Pero un nuevo estudio suma un matiz importante: no solo importa cuánto tiempo una persona pasa quieta durante el día, sino también cómo se acumula ese sedentarismo.

La investigación, publicada en la revista científica PLOS Medicine y liderada por especialistas de la Universidad de Glasgow, analizó datos de más de 91.000 adultos del UK Biobank que usaron dispositivos de medición de actividad física. Los participantes fueron seguidos durante una mediana de 12,38 años.

El hallazgo principal fue que los períodos prolongados de conducta sedentaria —estar sentado o reclinado estando despierto, en bloques de más de 30 minutos— se asociaron con un mayor riesgo de mortalidad por cáncer. En concreto, cada hora diaria adicional acumulada en ese tipo de bloques se vinculó con un aumento cercano al 10% en el riesgo de muerte por cáncer.

No es solo “estar sentado”: el problema son los bloques largos

El punto más interesante del estudio no es únicamente que el sedentarismo sea perjudicial, algo ya bastante documentado, sino que los investigadores diferenciaron entre sedentarismo prolongado e interrumpido.

Estar sentado muchas horas seguidas no parece tener el mismo impacto que acumular el mismo tiempo sedentario, pero con pausas frecuentes para moverse. Esa diferencia es clave para quienes trabajan frente a una computadora, manejan durante varias horas, estudian sentados o pasan buena parte del día en actividades de baja movilidad.

Según los autores, los bloques sedentarios de más de 30 minutos fueron los que mostraron una asociación más clara con peores resultados. En cambio, el tiempo sedentario interrumpido con movimiento se vinculó con un perfil de riesgo más favorable.

Dicho de forma simple: no alcanza con mirar el total de horas sentado. También importa si esas horas se pasan de corrido o si se cortan con pequeñas pausas activas.

Levantarse y moverse un poco también cuenta

La buena noticia del estudio es que los beneficios no aparecen solo con ejercicio intenso. Los investigadores observaron que reemplazar una hora diaria de sedentarismo prolongado por actividad física ligera se asoció con una reducción del 12% en el riesgo de mortalidad por cáncer.

La actividad ligera puede incluir acciones muy simples: caminar despacio, ordenar la casa, lavar los platos, planchar, subir algunos escalones o levantarse para moverse unos minutos. No se trata necesariamente de ir al gimnasio ni de hacer una rutina exigente.

También se observaron asociaciones favorables cuando se reemplazaban 30 minutos de inactividad por actividad física moderada, como caminar a paso normal. En personas capaces de realizar esfuerzos más intensos, incluso cinco minutos diarios de actividad vigorosa en lugar de sedentarismo prolongado se asociaron con una reducción mayor del riesgo.

El mensaje práctico es potente: para quienes pasan muchas horas sentados, interrumpir la quietud puede ser un objetivo más realista que proponerse cambios drásticos de un día para otro.

Por qué el sedentarismo podría influir en el riesgo de cáncer

El estudio no prueba el mecanismo exacto por el cual los períodos largos de sedentarismo podrían relacionarse con más riesgo de cáncer, pero los autores plantean explicaciones biológicamente plausibles.

Entre ellas mencionan alteraciones metabólicas, inflamación crónica de bajo grado, peor regulación de la glucosa, cambios hormonales y efectos vinculados con la grasa corporal y la función inmune. Estos procesos ya fueron estudiados en relación con distintos tipos de cáncer, aunque todavía se necesita más investigación para entender mejor la conexión.

Lo importante es no interpretar el hallazgo como una fórmula individual automática. No significa que una persona vaya a enfermar por estar sentada determinada cantidad de tiempo. El estudio habla de asociaciones estadísticas observadas en una población amplia, no de predicciones individuales.

Qué se puede hacer si trabajas muchas horas sentado

Para la vida diaria, la recomendación más útil es sencilla: no esperar al final del día para “compensar” ocho o diez horas de quietud. Lo ideal es cortar los bloques largos de sedentarismo con pausas breves.

Algunas medidas posibles:

Levantarse cada 30 minutos, aunque sea uno o dos minutos.

Caminar mientras se habla por teléfono.

Usar pausas de trabajo para moverse, no solo para mirar otra pantalla.

Hacer tareas domésticas breves entre períodos de computadora.

Elegir escaleras cuando sea posible.

Caminar después de comer, aunque sea unos minutos.

Programar recordatorios para no pasar horas sin moverse.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos limiten el tiempo sedentario y lo reemplacen por actividad física de cualquier intensidad, incluso ligera. También aconseja realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, además de ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana.

El dato clave: no hay que esperar a “hacer ejercicio” para empezar

Muchas personas asocian la prevención con grandes cambios: entrenar todos los días, bajar mucho de peso o cumplir una rutina estricta. Pero este estudio apunta a algo más accesible: moverse un poco más, más seguido.

Para quienes tienen trabajos de oficina, jornadas largas frente a pantallas o rutinas muy sedentarias, el primer paso puede ser tan básico como levantarse cada media hora. Caminar hasta la cocina, dar una vuelta corta, ordenar algo o salir unos minutos al aire libre puede ayudar a romper esos bloques prolongados de inactividad.

La conclusión no es que sentarse sea peligroso por sí mismo, sino que el cuerpo necesita interrupciones frecuentes del reposo prolongado. En salud pública, esos pequeños cambios pueden ser importantes porque el sedentarismo es una conducta muy extendida y difícil de eliminar por completo.

El mensaje final es claro: si pasas muchas horas sentado, moverte unos minutos varias veces al día puede ser una de las formas más simples de cuidar la salud.

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