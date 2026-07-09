PepsiCo confirma que los consumidores están comprando menos botanas y refrescos, ni siquiera bajando sus precios

Ni siquiera los descuentos están siendo suficientes. PepsiCo redujo hasta 15% el precio de marcas como Lay’s, Doritos, Cheetos y Tostitos en febrero de 2026, pero su estrategia no fue suficiente para reactivar el consumo. Este jueves 9 de julio, la compañía informó que durante el segundo trimestre las ventas de botanas en Norteamérica se mantuvieron estables y el volumen de bebidas cayó 4% respecto al mismo periodo del año anterior.

El reporte refleja cómo los consumidores estadounidenses están cambiando sus prioridades en el gasto. Ante el aumento del costo de vida, muchas familias están destinando una mayor parte de su presupuesto a gastos esenciales como la renta, la gasolina y los alimentos básicos, dejando en segundo plano productos considerados discrecionales, como botanas y refrescos.

Una rebaja histórica que no movió el marcador

PepsiCo anunció estos recortes días antes del Super Bowl LX, como la rebaja más agresiva de la compañía en años y una respuesta directa para ayudar a los consumidores, tras múltiples rondas de alzas desde 2021.

El movimiento funcionó en el primer trimestre: los ingresos de PepsiCo subieron 8.5%, llegando a $19,440 millones, según el reporte de abril. Pero en el segundo trimestre, el efecto se evaporó.

Si bien la compañía superó las estimaciones de Wall Street, con ingresos totales de $24,200 (+6.4%), ese crecimiento vino principalmente del extranjero. En el mercado local, la demanda se sigue enfriando.

Lo que el CEO de PepsiCo admitió ante inversionistas

Ramón Laguarta, presidente y director ejecutivo de PepsiCo, reconoció la dificultad económica que enfrenta la empresa. “Los resultados del trimestre fueron moderados, el desempeño de las categorías de alimentos y bebidas en EE.UU. se frenó debido a que los presupuestos de los consumidores se tensaron por las presiones inflacionarias”, sostuvo según Reuters este 9 de julio.

En marzo, Laguarta ya había advertido esta tendencia: “Hay claramente un consumidor más presionado en EE.UU. Es un consumidor que nos dice que necesita más valor para quedarse con nuestras marcas”.

Y aunque PepsiCo aplicó estos recortes, la cadena de supermercados tiene la última palabra, ya que cada tienda decide el precio final en el anaquel.

El contraste en las ventas de PepsiCo

Mientras Norteamérica mostró volumen plano en botanas y caída de 4% en bebidas, los mercados internacionales registraron crecimiento de 3% en botanas y 2% en bebidas. América Latina, Asia-Pacífico y Europa se convirtieron en los motores del trimestre.

A nivel macro, PepsiCo sigue siendo rentable globalmente, pero el consumidor que más conoce la marca, el que vive en Estados Unidos, principalmente el hispano, es precisamente el que está comprando menos.

Como consecuencia, la decisión de reducir el portafolio de productos en EE.UU. en un 20% también implicó el cierre de plantas de Frito-Lay en Florida, California, Nueva York y Michigan, con consecuencias directas para trabajadores hispanos en esas regiones.

¿Qué pueden hacer los consumidores ahora para darse un gusto?

Frente a un presupuesto ajustado, hay opciones concretas para no renunciar a las botanas favoritas:

Comparar precios entre cadenas : Target, Walmart y tiendas de descuento aplican márgenes distintos sobre los mismos productos

: Target, Walmart y tiendas de descuento aplican márgenes distintos sobre los mismos productos Elegir formatos familiares : los empaques grandes de Lay’s o Doritos tienen un costo por gramo menor que las presentaciones individuales

: los empaques grandes de Lay’s o Doritos tienen un costo por gramo menor que las presentaciones individuales Explorar marcas propias: los supermercados han mejorado sus botanas de etiqueta propia a precios hasta 30% menores

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la baja de ventas de PepsiCo en EE.UU.

¿Por qué PepsiCo bajó los precios de Doritos y Lay’s en 2026?

Tras años de alzas consecutivas, la empresa recortó hasta un 15% en febrero de 2026 para recuperar a los consumidores de menor ingreso que habían abandonado sus marcas.

¿Las rebajas de precio funcionaron?

Solo en el corto plazo. En el primer trimestre los ingresos subieron 8.5%, pero en el segundo el volumen de botanas no varió y el de bebidas cayó 4% en Norteamérica.

¿Los cierres de plantas de Frito-Lay afectan a trabajadores hispanos?

Sí. Las plantas cerradas en Florida, California y Nueva York empleaban a miles de trabajadores, muchos de ellos latinos, como parte de la reestructuración anunciada por la compañía.

¿Tiene sentido cambiar a marcas de supermercado?

En muchos casos, sí. Las marcas propias de Walmart, Costco y Aldi ofrecen productos comparables hasta un 30% más baratos y han ganado mercado precisamente por la sensibilidad al precio.

¿Qué espera PepsiCo para el resto del año?

La empresa mantiene su guía anual: crecimiento orgánico de ingresos entre 2% y 4%, sin proyectar recuperación significativa en Norteamérica a corto plazo.

Conclusión

Los números de PepsiCo en julio son una muestra del desempeño del bolsillo hispano en 2026. Si una rebaja del 15% en Doritos no alcanzó para sostener el volumen de ventas, el apretón en el presupuesto familiar es más profundo que cualquier descuento en el anaquel.

Por lo pronto, PepsiCo analiza si hará más recortes en los próximos trimestres o seguirá reduciendo su presencia en las comunidades donde históricamente ha tenido sus consumidores más leales.

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