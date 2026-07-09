Reese’s Pieces cambia su receta tras 10 años: así es el nuevo snack con galleta de chocolate

Reese’s presenta su última creación: los Reese’s Pieces con galleta de chocolate, la primera gran innovación de la línea en diez años. Este producto fusiona el sabor cremoso de la mantequilla de maní con un crujiente centro de galleta, ofreciendo una experiencia sensorial única.

El nuevo snack estará disponible a nivel nacional el 17 de julio, en presentación de bolsitas individuales. Además, se anticipa una versión king size para más adelante en 2026.

Reese’s es uno de los productos insignia de The Hershey Company (NYSE: HSY), una empresa estadounidense con amplia experiencia en el rubro de la confitería y que cuenta con un portafolio de más de 85 marcas.

¿Cuál es la nueva combinación del snack?

Diseñados para llevar a todas partes: el snack de verano de Hershey’s estrena formato en bolsitas individuales a partir de julio. Crédito: Reese’s | Cortesía

Los Reese’s Pieces con galleta de chocolate integran el relleno tradicional de mantequilla de maní con un centro crujiente de galleta cubierto por una capa de caramelo, proporcionando un balance perfecto entre textura y sabor.

La marca ha creado este producto en respuesta a la creciente demanda de texturas diversas y nuevas formas de disfrutar la combinación clásica de chocolate y maní, adaptándose así a las preferencias del mercado moderno.

A diferencia del dulce tradicional, este lanzamiento introduce una textura de capas que equilibra el crujido de la galleta con la cremosidad salada del maní.

Melissa Blette, directora sénior de marca de Reese’s en The Hershey Company, explica que este lanzamiento “ofrece un equilibrio perfecto entre nuestro legendario sabor a mantequilla de maní y un toque crujiente, creando una experiencia totalmente nueva para compartir con este dulce tan popular”.

Lo que debes saber

Disponibilidad: Los snacks estarán disponibles el 17 de julio a nivel nacional en su presentación de bolsitas individuales, y a partir del 25 de julio en la tienda oficial en línea (shop.hersheys.com).

Los snacks estarán disponibles el a nivel nacional en su presentación de bolsitas individuales, y a partir del en la tienda oficial en línea (shop.hersheys.com). Formatos: Se espera que la marca lance una presentación king size que llegará al mercado más adelante en 2026 .

Se espera que la marca lance una presentación king size que llegará al mercado más adelante en . Respaldo corporativo: Con este lanzamiento, la línea se suma al catálogo global de la compañía junto a marcas como Kisses, KIT KAT®, Jolly Rancher, Twizzlers e Ice Breakers, dentro de una corporación que cuenta con alrededor de 20,000 empleados en aproximadamente 65 países.

Sigue leyendo:

.Galletas Oreo moradas de BTS: fechas de lanzamiento y detalles del diseño exclusivo

.Reese’s volverá a su receta original tras polémica por usar ingredientes más baratos

.M&M’s sin colorantes artificiales: solo rojo, verde, amarillo y naranja en 2026