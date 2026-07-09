Virus y mudanza de hotel entorpecen la previa de Noruega ante Inglaterra en el Mundial 2026

El camino de la selección de Noruega en el Mundial 2026 ya es histórico, pero los días previos al crucial enfrentamiento de cuartos de final contra Inglaterra han estado salpicados de contratiempos logísticos y preocupaciones médicas.

A pesar de haber vencido con autoridad a Brasil por 2-1 en los octavos de final, la tranquilidad ha brillado por su ausencia en la concentración nórdica. El seleccionador Stale Solbakken encendió las alarmas al confirmar que varios miembros del equipo han estado lidiando con un virus estomacal y malestares físicos.

Esta situación no es nueva para el conjunto noruego, que ya sufrió las bajas puntuales de Jørgen Strand Larsen y Marcus Holmgren Pedersen en la fase de grupos debido a la misma dolencia.

Mudanza de hotel

A la crisis médica se sumó un imprevisto logístico. La delegación noruega tomó la drástica decisión de abandonar su hotel de concentración, The Dalmar en Fort Lauderdale, tras pasar únicamente una noche allí.

El motivo principal fueron las constantes quejas de los futbolistas debido al ruido insoportable generado por unas obras de construcción justo a las afueras del edificio, según reseñó Yahoo Sports.

Haaland vs. Kane

Este compromiso promete ser un espectáculo de alto voltaje al enfrentar a dos de las mejores ofensivas del campeonato. Por un lado, Inglaterra llega como ligera favorita tras un sufrido triunfo 3-2 sobre México, comandada por la experiencia de Harry Kane y el gran momento de Jude Bellingham.

Por el otro, Noruega se aferra a su letal Erling Haaland, quien marcha en un estado de forma temible, registrando 7 goles en apenas 4 partidos disputados en este Mundial, manteniéndose en la cima de la tabla de goleadores junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé.

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