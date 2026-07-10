Barcelona cierra acuerdo verbal con el Dortmund por Karim Adeyemi

Fuentes del FC Barcelona a la Agencia EFE confirmaron la existencia de un acuerdo verbal definitivo con el Borussia Dortmund para el traspaso de Karim Adeyemi, extremo alemán de 24 años.

La cúpula catalana trabaja a contrarreloj en el cruce de documentos oficiales para formalizar la transferencia antes del lunes 13 de julio, día en que la plantilla dirigida por Hansi Flick iniciará los exámenes médicos de la pretemporada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Según el reporte de EFE, el Barcelona desembolsará 22 millones de euros (o su equivalente aproximado de $25 millones de dólares) al Borussia Dortmund. Por otro lado, se estipularon 7 millones de euros adicionales condicionados a la consecución de títulos y volumen de partidos disputados.

El Dortmund se aseguró el 20% de una futura comisión en caso de que el Barcelona traspase al futbolista a otro club en los próximos años. El fichaje de Adeyemi cuenta con el aval absoluto del banquillo, dado que fue el propio Hansi Flick quien lo hizo debutar con la selección absoluta de Alemania durante su etapa al frente de la Mannschaft.

La salida de Adeyemi de la Bundesliga se aceleró durante el último semestre debido a su negativa a renovar el vínculo contractual que lo ligaba al Dortmund hasta junio de 2027. En sus cuatro temporadas con el conjunto alemán, Adeyemi sumó un balance global de 146 partidos oficiales, 36 goles y 25 asistencias.

La llegada del extremo teutón reconfigura de inmediato el ecosistema ofensivo del Barcelona, que este verano ya contrató al inglés Anthony Gordon tras la baja de Robert Lewandowski, quien emigró al Chicago Fire de la MLS.

Además, la operación abriría las puertas para la salida a préstamo del juvenil sueco Roony Bardghji rumbo a Dortmund, y compromete la continuidad de Ferran Torres de cara al inicio de la campaña 2026-2027.

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