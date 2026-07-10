Christopher Nolan critica la inteligencia artificial generativa: “No puede crear nada”

El director Christopher Nolan dejó clara su opinión sobre la inteligencia artificial generativa y su uso en el cine en la actualidad.

Nolan, quien está a punto de estrenar en cines “The Odyssey”, aseguró que, en su opinión, la inteligencia artificial generativa “no puede crear nada”. “Las herramientas visuales que proceden de este avance tecnológico serán, algunas de ellas, útiles, pero creo que la idea de que va a sustituir a los seres humanos o a la creatividad humana es, en mi opinión, absurda”, afirmó el oscarizado director a AFP.

De acuerdo con el director de “Oppenheimer”, la inteligencia artificial continuará dependiendo de la creación humana. Según explicó, la inteligencia artificial no puede crear nada nuevo si los humanos no le dan información nueva.

“Son esencialmente algoritmos de muestreo. Toman todas mis películas, toman todas sus palabras, las trituran y las escupen de nuevo. Pero, a menos que les des algo nuevo, no van a producir nada, no pueden crear nada”, aseguró.

Nolan continuó con su análisis: “Nunca vi una tecnología que haya sido adoptada con tanto éxito por Wall Street, los inversores y las empresas tecnológicas, y que haya sido rechazada tan masivamente por el público”, explicó.

Según dijo el director, los jóvenes desprecian el contenido generado con inteligencia artificial a pesar de su éxito y destacó el “escepticismo justificado”.

“Hay una especie de desprecio hacia todo lo relacionado con la IA y es bastante llamativo si lo comparamos con su éxito comercial. Creo que hay mucho escepticismo al respecto y que está completamente justificado”, afirmó.

Nolan se suma a la lista de directores y demás figuras de Hollywood que han expresado su escepticismo hacia el uso de la inteligencia artificial generativa en la producción de películas.

Una de las voces que ha expresado su rotundo rechazo es la del director Guillermo del Toro, quien siempre que tiene la oportunidad reivindica la creación humana por encima de la creación artificial.

Sin embargo, figuras como Martin Scorsese, famoso director ganador del Oscar, cedieron a la tendencia del uso de la inteligencia artificial. Scorsese se asoció con una empresa de IA para crear los guiones gráficos de sus películas.

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