“The Odyssey” de Christopher Nolan promete arrasar en taquilla

“The Odyssey”, la ambiciosa megaproducción de Christopher Nolan, se estrenará en cines el próximo 16 de julio y promete ser un éxito de taquilla como otras películas del oscarizado director.

De acuerdo con The Guardian, las predicciones de taquilla sugieren que “The Odyssey” podría recaudar entre $80 y $100 millones de dólares solo en su primer fin de semana en Norteamérica.

““The Odyssey” es una producción cinematográfica con un presupuesto de $250 millones de dólares, el más alto en la carrera de Christopher Nolan. Además, la película cuenta con un elenco lleno de estrellas consagradas como Matt Damon y Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Mia Goth, Samantha Morton y el también director Benny Safdie.

El pasado 25 de junio se publicó una entrevista de Christopher Nolan con The New York Times en la que el director asegura que decidió adaptar “The Odyssey” a la gran pantalla porque buscaba un “desafío narrativo”.

“Como cineasta, uno tiene que actuar de forma impulsiva. Buscaba un desafío narrativo completamente diferente y un vacío en la cultura”, dijo en la entrevista.

Nolan decidió adaptar al cine la saga de 24 libros de la Odisea; los libros fueron compuestos alrededor del siglo VIII a. C. y se atribuyen al poeta griego clásico Homero. “The Odyssey” es la secuela e la Ilíada y narra la historia de la lucha del guerrero Odiseo durante diez años para regresar a casa con su esposa Penélope y su hijo Telémaco tras el fin del asedio de Troya.

El desafío no solo fue narrativo, sino también técnico. Nolan grabó la película en formato IMAX extragrande, un formato que permite ver hasta un 26 % más de la imagen original. Ocupa mayor altura en la pantalla, llenando la visión periférica para mayor inmersión y otros detalles técnicos.

Además, evitó los efectos visuales con pantalla verde y optó por construir atrezzo y localizaciones auténticas, como el caballo de Troya y el barco de Odiseo.

Sin embargo, esta película no ha estado exenta de polémica. Nolan ha sido fuertemente criticado por elegir a la actriz de raíces africanas Lupita Nyong’o para interpretar a Helena de Troya, un personaje que en la película “Troya” de 2006 fue interpretado por una actriz blanca.

Sigue leyendo:

·Protagonistas de “The Odyssey” hablan de los retos sobre las localidades donde les tocó grabar

·Alec Baldwin responde a Elon Musk por criticar la elección de Lupita Nyong’o para “The Odyssey”

·Christopher Nolan defiende la elección de Travis Scott como parte de “The Odyssey”

