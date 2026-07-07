“The Odyssey” recibe comentarios positivos de la crítica especializada 

La esperada película “The Odyssey”, del oscarizado director Christopher Nolan, se estrenó ante la prensa especializada el pasado 6 de julio. Los comentarios, en general, fueron positivos en torno al ambicioso trabajo del famoso director.

Palabras como “impecable” e “impactante” entre los comentarios que los periodistas especializados en cine hicieron sobre la adaptación de la epopeya griega.

Las críticas elogiaron el trabajo de actores como Matt Damon, quien protagoniza la cinta dando vida al guerrero Odiseo, y Tom Holland, quien interpreta a Telémaco. “Matt Damon lidera con garra, mientras que Tom Holland aporta sensibilidad y sentimiento… Es otro éxito para Nolan, uno que sus seguidores más acérrimos asimilarán durante las próximas décadas”, dijo el experto en premios de Variety, Clayton Davis.

Erik Davis, de Fandango, elogió a Robert Pattinson, quien interpretó Antínoo, el antagonista principal de la historia. “Es tan astuto, manipulador e infinitamente entretenido de ver. Pattinson se entrega por completo a la villanía del personaje, y el resultado es una de mis interpretaciones favoritas suyas”, dijo Davis.

Davis también reconoció el trabajo de Christopher Nolan para esta adaptación cinematográfica, la cual tuvo el mayor presupuesto de su carrera. “Un triunfo absoluto y una obra maestra cinematográfica de uno de los grandes cineastas de nuestro tiempo”, dijo.

“The Odyssey” se estrenará en cines el próximo 17 de julio. Se trata del proyecto más ambicioso de la carrera de Christopher Nolan, no solo por el aspecto narrativo, sino por los desafíos técnicos.

El elenco está conformado por Matt Damon (Odiseo), Anne Hathaway (Penélope), Tom Holland (Telémaco), Robert Pattinson (Antínoo), Zendaya (Atenea), Charlize Theron (Circe), Jon Bernthal (Menelao), Benny Safdie (Agamenón), Mia Goth (Melanto), John Leguizamo (Eumeo), Lupita Nyong’o (Helena), Elliot Page (Hermes), entre otros.

“The Odyssey” es el primer largometraje narrativo rodado íntegramente con cámaras IMAX. “Como cineasta, uno busca vacíos en la cultura cinematográfica, cosas que no se hayan hecho antes. Y lo que vi fue que todo ese gran trabajo cinematográfico mitológico con el que había crecido —las películas de Ray Harryhausen y otras— nunca lo había visto realizado con la solidez y la credibilidad que una producción de Hollywood de gran presupuesto y en formato IMAX podía lograr”, dijo Nolan a Empire.

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