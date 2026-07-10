Guillermo del Toro y Aaron Sorkin recibirán doctorados honoris causa de parte de la AFI

El director mexicano Guillermo del Toro y el guionista estadounidense Aaron Sorkin recibirán un doctorado honoris causa en bellas artes por parte del Instituto Americano de Cine (AFI).

El galardón se entregará durante la ceremonia de graduación del Conservatorio del AFI en el Teatro Chino TLC de Hollywood el próximo 7 de agosto. El evento rinde homenaje a la generación de graduados de 2026.

Bob Gazzale, presidente y director ejecutivo del AFI, en un comunicado, resaltó el talento de Del Toro y Sorkin, así como sus contribuciones al cine.

“Guillermo del Toro y Aaron Sorkin son fuerzas creativas prolíficas e inigualables, justo cuando el mundo más las necesita. Desde la inmensidad de los sueños hasta un diálogo incisivo, sus contribuciones al arte han inspirado al público de todo el mundo, al igual que inspirarán a los graduados de este año del Conservatorio del AFI”, dijo.

Del Toro y Sorkin se suman a la lista de estrellas del cine que han recibido este reconocimiento a lo largo de la historia. Algunos de los que han recibido este reconocimiento son Mel Brooks, Clint Eastwood, Jodie Foster, Spike Lee, Helen Mirren, David Lynch, Jamie Lee Curtis, Viola Davis, entre otros.

Este reconocimiento a Del Toro llega en un momento importante en su carrera en el que ha subido escalafones en la industria del cine. A mediados de junio, el director mexicano fue elegido por primera vez en su carrera para formar parte de la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood, en el área de directores.

Además, el 30 de junio se anunció que el cineasta fue nombrado como parte de la Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood. Amy Homma, directora y presidenta del museo, resaltó la labor de Guillermo del Toro por su visión de la preservación del cine.

“También nos complace dar la bienvenida a Guillermo, un cineasta consumado que comparte nuestra visión de la educación pública y la preservación de la historia del cine, y esperamos con interés la perspicacia y la creatividad que aportará”, dijo Homma.

El mexicano ha ganado en tres ocasiones el Óscar, dos por ‘The Shape of Water’ (2017) y uno más por su versión animada de ‘Pinocchio’ (2022) y de su trayectoria también destacan títulos como ‘El laberinto del Fauno’ (2007) y más recientemente su versión de ‘Frankenstein’ (2025), protagonizada por Jacob Elordi.

Por su parte, Sorkin, quien comenzó su carrera en Broadway como dramaturgo, ganó el Óscar a mejor guion por la cinta ‘The Social Network’ (2010), y también ha trabajado como guionista en ‘The American President’ (1995) y ‘Charlie Wilson’s War’ (2007).

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