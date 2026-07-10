Lanzaron bombas molotov contra centros religiosos en Queens, Nueva York

Yogesh Sayrange, hombre de 36 años, fue detenido después de que la policía informara haberlo captado en video lanzando cócteles molotov contra dos edificios religiosos en Queens (NYC).

Las autoridades también creen que el sospechoso está vinculado a un ataque en otro lugar. En ninguno de los casos se reportaron lesionados.

Según NYPD, Sayrange lanzó un artefacto incendiario contra la puerta principal de la “Iglesia Bautista El Mesías”, ubicada en 75th St de Ozone Park, poco después de las 11:35 p.m. del miércoles. Las imágenes de vigilancia parecían mostrar al sospechoso, vestido con una sudadera con capucha, conversando tranquilamente con un grupo de personas que parecieron ser tomadas por sorpresa cuando él comenzó a encender el artefacto explosivo improvisado.

Los investigadores señalan que el cóctel molotov rebotó en la puerta y explotó en el suelo, sin causar daños al edificio. “No tengo palabras porque (…) no tenemos enemigos. La iglesia está creciendo. No puedo decir nada porque no tenemos enemigos, así que no sé de dónde viene esto”, declaró a ABC News Alex García, pastor de la iglesia. “Afortunadamente, lo atraparon. Y yo también tengo las cámaras; si necesitan más información, puedo facilitarla”, añadió.

La policía dijo posteriormente el sospechoso se dirigió Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses en 78th St, en Woodhaven, donde presuntamente lanzó un segundo cóctel molotov. Ese artefacto también rebotó en la puerta y explotó en el suelo sin causar daños al edificio.

Más tarde se descubrió un 3er incidente en el número 76-9 de Rockaway Boulevard, en Cypress Hills. Ese edificio tampoco sufrió daños y no está claro si Sayrange también fue el atacante allí.

Los investigadores continúan trabajando para determinar por qué se eligieron esos lugares como objetivos. Sayrange ya estaba siendo buscado por investigadores federales debido a un ataque con bombas incendiarias ocurrido en Brooklyn el mes pasado, pero no fue detenido hasta el jueves.

Los cargos en su contra estaban pendientes. Se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En mayo Michail Chkhikvishvili, un líder neonazi que utilizaba el apodo de “Commander Butcher” (Comandante Carnicero) e inspiró un tiroteo escolar con su manifiesto titulado Haters Handbook (Manual de los que odian), fue condenado a 15 años de prisión por un macabro plan para envenenar a niños de minorías étnicas y judíos en la ciudad de Nueva York. Según la evidencia envió a un agente encubierto instrucciones sobre cómo fabricar cócteles molotov y otros explosivos.

En marzo tres jóvenes salvadoreños fueron arrestados en posesión de dos cócteles Molotov y un recipiente de gasolina tras ser detenidos en un control vehicular en Brentwood, Long Island (NY).