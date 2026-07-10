¿Mamdani está cumpliendo promesas para capotear crisis de vivienda?: ¡Aplauden avances!

“Nueva York necesita más vivienda asequible. Y vamos a invertir más en programas e iniciativas para mantener a más neoyorquinos vulnerables en sus hogares”, fue una de las grandes promesas del alcalde, Zohran Mamdani, durante su campaña para convertirse en el actual mandatario de la Gran Manzana.

Aunque el Alcalde ya ha logrado conquistas evidentes para inquilinos, que no dejan sus planes en meras palabras, como el congelamiento en las rentas estabilizadas, aprobado hace unos días por la Junta Reguladora de Alquileres, líderes comunitarios y defensores de la vivienda asequible temieron por meses que Mamdani no fuera a cumplir promesas básicas.

Así lo gritaron por meses alto y fuerte representantes de organizaciones, desamparados, familias en riesgo de perder sus apartamentos, debido a los altos costos en los alquileres, e inquilinos de edificios de Vivienda Pública de NYCHA, que presionaron al Alcalde para que no dejara por fuera del presupuesto municipal el financiamiento de programas urgentes de vivienda asequible.

Dentro del rosario de quejas que había, críticos de las acciones iniciales del Alcalde, quienes se organizaron en una coalición para exigir resultados, pusieron al burgomaestre contra las cuerdas porque hasta el martes pasado parecía no estar camino a poner más dinero a programas como el de vales de vivienda CityFHEPS.

La ampliación de dicho programa que ayuda a neoyorquinos vulnerables, sin techo y en riesgo de desplazamiento a alquilar apartamentos con fondos de la Ciudad, no estaba en el presupuesto de Mamdani. Pero en un acto que nuevamente le dio crédito a su palabra, todo cambió y el mandatario acordó con el Concejo Municipal destinar recursos a los vales de arriendo.

El acuerdo de gasto municipal incluyó $175 millones para el año fiscal 2027 y $125 millones de financiación permanente incorporada a la base presupuestaria a partir del año fiscal 2028 para ampliar el acceso a vales de vivienda para neoyorquinos que enfrentan el desalojo o carecen de hogar y que actualmente no cumplen con los requisitos para el programa CityFHEPS.

La movida fue aplaudida por organizaciones defensoras de inquilinos y desamparados como la Coalición “Homes Can’t Wait” que destacó con optimismo que el acuerdo presupuestario, al igual que otro acuerdo legal sobre programas de vales, crearán un nuevo programa de subsidios para el alquiler que amplía el programa CityFHEPS.

“Este acuerdo, logrado tras años de labor de incidencia por parte de Homes Can’t Wait, amplía los criterios de elegibilidad para incluir a hogares en refugios con ingresos de hasta el 50% de la media de ingresos del área (AMI), elimina los requisitos laborales y extiende la cobertura a personas en refugios gestionados por el Departamento de Desarrollo Juvenil y Comunitario (DYCD), el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) y la Oficina del Alcalde para la Justicia Penal (MOCJ), así como a inquilinos que enfrentan el desalojo en viviendas con alquiler regulado”, dijo la Coalición.

“Representa un paso significativo hacia la construcción de una ciudad verdaderamente asequible, donde los neoyorquinos más vulnerables ya no queden excluidos de una asistencia vital”, agregaron los directivos de “Homes Can’t Wait”, a través de un comunicado.

Sin embargo advirtieron que no es la gloria y urgen seguir trabajando para asegurar que el programa reciba una financiación mayor que satisfaga las necesidades existentes y cuente con la infraestructura necesaria para operar eficazmente. El clamor crece en momentos en que se estima que la Ciudad tiene a 98,000 personas en refugios de desamparados y decenas de miles más enfrentan un desalojo inminente. “Se requiere una mayor inversión en los próximos años”.

Christine C. Quinn, presidenta y directora ejecutiva de la organización Win, que administra albergues en la Gran Manzana, también se mostró positiva con los avances de la administración municipal para ayudar a resolver la crisis de falta de vivienda asequible, especialmente con la ampliación de recursos en el presupuesto municipal aprobado para los cupones de ayuda para pagar la renta.

Un informe reciente de esa entidad, el principal proveedor de albergues para familias de la Gran Manzana, reveló que la Ciudad podría haberse ahorrado más de $1,000 millones de dólares en costos de refugios si la ampliación de los vales CityFHEPS se hubiera implementado en enero de 2024, tal como disponían las leyes.

“Nuestra ciudad ha enviado un mensaje inequívoco: Nueva York no abandonará a sus ciudadanos más vulnerables. Esta inversión histórica en CityFHEPS, lograda gracias a una defensa y negociación constantes, abre un nuevo camino para los neoyorquinos sin hogar y aquellos en riesgo de desalojo, sacándolos de los márgenes y llevándolos hacia la luz”, dijo la expresidenta del Concejo Municipal, recalcando que de todos modos se necesita invertir recursos adicionales en los próximos años.

“Al ampliar CityFHEPS, lograremos que miles de familias accedan a viviendas asequibles, estables y permanentes, al tiempo que generamos importantes ahorros para la Ciudad en costos de albergues. Se trata de una política práctica que demuestra que una agenda centrada en la asequibilidad no tiene por qué lograrse a costa de la responsabilidad fiscal”, agregó Quinn.

Las inversiones anunciadas por Mamdani a los vales de renta se suman al anuncio de programas para proteger la vivienda asequible y crear nuevas unidades, como el proyecto “cuadra por cuadra”, con el que se busca crear en los cinco condados unos 200,000 apartamentos asequibles y preservar otros 200,000 en los próximos 10 años.

Asimismo, el mandatario anunció el inicio de las obras del proyecto River Commons, un proyecto de 17 pisos para crear 328 viviendas asequibles y con servicios de apoyo en el sur de El Bronx, con una inversión de $255 millones de dólares que reservará 229 unidades para neoyorquinos de bajos ingresos, incluidas 98 unidades para pacientes sin hogar de NYC Health + Hospitals (H+H).

El complejo de vivienda, que será construido en el recinto de NYC Health + Hospitals/Gotham Health, Morrisania River Commons, tendrá un centro de atención médica en un edificio residencial dentro de terrenos hospitalarios, reuniendo en un mismo lugar vivienda, atención sanitaria y servicios comunitarios.

“Los neoyorquinos merecen viviendas seguras y asequibles, así como la estabilidad que estas conllevan. Y River Commons aportará 328 viviendas al sur del Bronx; casi el 70% de ellas estarán reservadas para neoyorquinos de bajos ingresos”, dijo Mamdani. “Estamos invirtiendo en los neoyorquinos que merecen la oportunidad de construir un futuro seguro”.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. Y a través de la llamada Coalición de Vecindarios de Nueva York (New York Neighborhoods Coalition), que agrupa a decenas de organizaciones de toda la ciudad, líderes de los cinco condados no dejan de insistir en que Mamdani debe hacer más, especialmente en materia de vivienda pública y protección a dueños de apartamentos.

El financiamiento pleno a NYCHA y respiros a propietarios de viviendas, a quienes inicialmente había amenazado con aumentarles los impuestos a la propiedad, quedan como un clamor sin resolver del todo.

Exigen al alcalde Mamdani que cumpla sus promesas de vivienda asequible. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Ramona Ferrera, líder de la organización de inquilinos de vivienda pública Save Section 9, le pidió al Alcalde que asuma un mayor liderazgo para meterle mano a la crisis de vivienda y a reparaciones de apartamentos de NYCHA ya mismo, y no esperar a que pasen los años.

“Nuestras comunidades están en crisis, y no hay mayor símbolo de ello que nuestros edificios de NYCHA, que se están desmoronando. Nuestras comunidades exigen más, y lucharemos para garantizar que lo consigamos de una forma u otra”, afirmó la líder comunal.

Y, a nombre de neoyorquinos que han logrado hacer realidad el sueño de tener una casa propia, muchos de ellos a través de hipotecas,Gabriel Pacheco, de la organización Northeast Brooklyn Housing Development Corporation, pidió apoyo de la Ciudad. La queja es que el agua está llegándole al cuello a muchos y urgen por ayuda.

“Los propietarios de viviendas se ven asfixiados por los costos disparados, las hipotecas y los especuladores; aun así, el Alcalde ha dicho que aumentará los impuestos a la propiedad. Lo que necesitamos es más apoyo, no más impuestos”, dijo el propietario latino.

“Si el objetivo del Alcalde es subirnos los impuestos, el nuestro será detenerlo limitando los aumentos. Al mismo tiempo, es preciso obligar a la Ciudad a proporcionar más recursos a los propietarios que atraviesan dificultades y están al borde del desplazamiento”, agregó Pacheco.

Exigen al alcalde Mamdani que cumpla sus promesas de vivienda asequible. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Zoraida Cubides, inquilina de Corona, Queens, quien celebró el congelamiento de alquileres para los próximos dos años, defendió al Alcalde, pero le hizo un llamado a que se trabaje en soluciones más permanentes para que “tener techo en la Gran Manzana sea una seguridad y no un milagro”.

“Mamdani está cumpliendo lo que prometió, paso a paso. No va a ser todo de la noche a la mañana. Pero le imploro que cree un plan para que podamos tener apartamento propio y no solo rentado”, dijo la madre colombiana. “El gran problema aquí es que uno se la pasa toda la vida pagando renta, y renta. Todo ese dinero que uno gasta pudiera ser usado para tener una casita propia de verdad, y así no tendríamos que depender de que el alcalde de turno decida subir o no los costos de renta. Casa propia, no rentada, debe ser la próxima apuesta de Mamdani”.

La lucha de Mamdani contra la crisis de vivienda en datos

$175 millones aprobó el presupuesto para el año fiscal 2027 para financiar vales de vivienda

$125 millones de financiación permanente a partir del año fiscal 2028 para subsidios de rentas

$5.4 millones en reparaciones en viviendas con servicios de apoyo

$4.2 millones para preservación de viviendas con servicios de apoyo

$7.5 millones para reparación de unidades vacías de NYCHA

$500,000 para expansión del servicio de asistencia para propietarios

400,000 unidades asequibles es la meta del alcalde para los próximos años

200,000 apartamentos serán nuevos con el plan de vivienda de Mamdani

200,000 existentes van a ser preservados

10 años es el tiempo de ejecución del plan Cuadra por cuadra de Mamdani

1% e incluso menos de los apartamentos asequibles en NYC están vacantes actualmente

0% en aumentos a contratos de arrendamiento de 1 y 2 años, firmados a partir del próximo 1 de octubre, logró Mamdani

328 viviendas asequibles se comenzarán a construir en Morrisania River Commons, en El Bronx

$255 millones de dólares se invertirán en ese proyecto

$500 millones de dólares más para NYCHA en los próximos 5 años

98,000 desamparados en albergues en NYC y miles de inquilinos en apartamentos en riesgo de desalojo

Exigencias de defensores de vivienda que siguen pendientes