Ocho maneras de pagar una deuda con el IRS y evitar más cargos

Tener una deuda con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) no significa que solo exista una forma de liquidarla. La agencia ofrece diversas opciones de pago para adaptarse a la situación financiera de cada contribuyente, aunque advierte que, en la mayoría de los casos, los intereses y multas seguirán acumulándose hasta que el adeudo sea cubierto por completo.

Estas son ocho alternativas que el IRS pone a disposición de los contribuyentes para pagar impuestos pendientes.

1. Pagar mediante Direct Pay

Direct Pay permite realizar pagos directamente desde una cuenta bancaria a través del sitio web del IRS.

El sistema admite un máximo de dos pagos en un periodo de 24 horas, y cada uno puede ser de hasta $10 millones.

Si el monto supera esa cantidad, será necesario utilizar una transferencia bancaria (wire transfer).

El servicio está disponible en los siguientes horarios:

-Lunes a sábado: de las 12:00 a.m. a las 11:45 p.m. (hora del Este).

-Domingo: de 7:00 a.m. a 11:45 p.m. (hora del Este).

2. Utilizar una cuenta en línea del IRS

El IRS recomienda que la mayoría de los contribuyentes creen una cuenta en IRS.gov.

Desde ahí es posible pagar con cuenta bancaria, tarjeta de débito o crédito, además de consultar hasta cinco años de historial de pagos, incluyendo impuestos estimados.

La plataforma también permite programar pagos futuros, cancelarlos si es necesario y revisar los pagos pendientes.

3. Programar el pago al presentar la declaración electrónica

Quienes presentan su declaración mediante software fiscal, un preparador de impuestos o el programa IRS Free File pueden utilizar el Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS).

El IRS no cobra por este servicio, aunque recomienda verificar si el banco aplica alguna comisión.

Esta opción permite programar una transferencia electrónica desde una cuenta corriente o de ahorros hasta 365 días antes, evitando enviar un comprobante de pago por separado.

4. Enviar un cheque o giro postal

También es posible pagar enviando un cheque o un giro postal.

El pago debe emitirse a nombre de ‘U.S. Treasury’ y enviarse a la dirección indicada en la declaración de impuestos.

El IRS recomienda no utilizar grapas ni clips para sujetar el pago y asegurarse de incluir la siguiente información:

-Nombre completo.

-Dirección.

-Teléfono de contacto.

-Número de Seguro Social o número de identificación del empleador.

-Año fiscal correspondiente.

-Número del formulario o aviso relacionado.

5. Pagar en efectivo en un Centro de Asistencia al Contribuyente

Los contribuyentes también pueden liquidar su deuda en efectivo en un IRS Taxpayer Assistance Center, aunque primero deben llamar al 844-545-5640 para programar una cita.

El IRS recomienda solicitarla entre 30 y 60 días antes de la fecha deseada.

Si el pago supera los $10,000, la agencia realizará una llamada para confirmar la operación antes de la cita. Estas visitas suelen durar entre una y dos horas.

6. Pagar en efectivo en comercios participantes

Otra alternativa es utilizar el servicio VanillaDirect para realizar pagos en efectivo en establecimientos autorizados.

Este método tiene una comisión de $1.50 y requiere seleccionar la opción “pay with cash” al presentar la declaración.

Después del registro, el contribuyente recibe un código de barras por correo electrónico que deberá presentar en la caja de tiendas como Dollar General, Family Dollar, CVS Pharmacy, Walgreens, 7-Eleven, Rite Aid, Walmart, Kroger, entre otras.

Cada pago puede ser de hasta $500.

7. Solicitar un plan de pagos

El IRS ofrece planes para quienes no pueden cubrir toda la deuda de una sola vez.

Existen dos modalidades:

-Plan a corto plazo: 180 días o menos.

-Plan a largo plazo: más de 180 días.

Aunque esta opción facilita distribuir el pago en mensualidades, el IRS aclara que los intereses y multas seguirán acumulándose hasta liquidar completamente la deuda.

La agencia recomienda elegir el plazo más corto posible y, de ser viable, activar pagos automáticos para evitar retrasos.

8. Pedir un aplazamiento temporal del cobro

Las personas que atraviesen dificultades económicas pueden solicitar que el IRS suspenda temporalmente las acciones de cobro.

Esta medida no elimina ni perdona la deuda, únicamente retrasa el proceso de cobranza.

Para obtenerla, el contribuyente deberá presentar documentación que demuestre su situación financiera. Mientras tanto, los intereses y penalizaciones seguirán acumulándose y el IRS podría imponer un gravamen fiscal para proteger el cobro del adeudo.

Antes de pagar, verifica si podrías recibir un reembolso

El IRS también recomienda revisar si realmente se debe la cantidad reclamada.

A raíz de la decisión judicial Kwong v. United States, algunas personas que pagaron multas o intereses al IRS entre enero de 2020 y julio de 2023 podrían tener derecho a presentar una reclamación para recuperar parte de ese dinero.

La fecha límite para presentar esa solicitud es el 10 de julio de 2026.

Antes de efectuar un pago, la agencia aconseja revisar el historial de la cuenta del IRS o consultar con un profesional en impuestos para confirmar el monto realmente adeudado.

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