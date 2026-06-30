Beneficios fiscales que los jubilados no pueden pasar por alto al declarar impuestos

La jubilación suele venir acompañada de cambios en los ingresos y en la forma de presentar la declaración de impuestos. Aunque muchos adultos mayores conocen las reglas básicas sobre el Seguro Social o las cuentas de retiro, existen beneficios fiscales menos conocidos que podrían representar un ahorro importante al momento de declarar ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Algunas de estas ventajas aplican únicamente a personas de 65 años o más, mientras que otras dependen del nivel de ingresos o de la situación laboral del contribuyente. Conocerlas puede ayudar a reducir la carga fiscal de manera completamente legal.

1. Deducción adicional para personas de 65 años o más

Uno de los cambios más relevantes para los contribuyentes de mayor edad es la posibilidad de acceder a una deducción adicional de hasta 6,000 dólares, incorporada mediante la One Big Beautiful Bill.

Este beneficio puede sumarse a la deducción estándar o aplicarse junto con las deducciones detalladas, dependiendo de la situación fiscal de cada persona. Debido a que muchos jubilados optan por la deducción estándar, esta medida representa una forma sencilla de disminuir los impuestos sin necesidad de realizar trámites adicionales o presentar documentación extra.

2. Crédito fiscal para adultos mayores y personas con discapacidad

Otro beneficio poco conocido es el crédito fiscal para personas mayores o con discapacidad, destinado a quienes cumplan ciertos requisitos establecidos por el IRS.

Para acceder a este incentivo es necesario tener 65 años o más al finalizar el año fiscal o acreditar una discapacidad permanente y total que haya comenzado antes de la jubilación.

Dependiendo de los ingresos y de la situación del contribuyente, el crédito puede oscilar entre 3,750 y 7,500 dólares, antes de aplicar los límites de ingresos correspondientes.

Quienes sean elegibles deberán presentar el Anexo R junto con su declaración de impuestos. En este formulario se solicita información sobre la edad del contribuyente y, cuando corresponda, la certificación médica que respalde la condición de discapacidad.

3. El Seguro Social no siempre paga impuestos

Existe la idea de que todas las prestaciones del Seguro Social están sujetas a impuestos, pero eso no siempre ocurre.

El IRS determina la tributación de estos beneficios tomando en cuenta el llamado ingreso combinado, que incluye:

El ingreso bruto ajustado.

Los intereses exentos de impuestos.

La mitad de los beneficios del Seguro Social recibidos durante el año.

Si una persona presenta su declaración como soltera y su ingreso combinado es inferior a $25,000 dólares, normalmente no pagará impuestos sobre sus prestaciones. En el caso de los matrimonios que presentan una declaración conjunta, el umbral se eleva a $32,000 dólares.

Cuando esos ingresos superan dichos límites, hasta el 50% o incluso el 85% de los beneficios del Seguro Social puede quedar sujeto a impuestos, dependiendo del nivel de ingresos.

4. Deducción de primas de Medicare para trabajadores autónomos jubilados

Algunos jubilados deciden continuar trabajando por cuenta propia después de retirarse. En esos casos existe otra ventaja fiscal que suele pasar desapercibida.

Los trabajadores autónomos pueden deducir las primas que pagan por:

Medicare Parte B.

Medicare Parte D.

Pólizas Medigap.

Planes Medicare Advantage.

Una de las principales ventajas es que esta deducción puede reclamarse aunque el contribuyente no detalle sus deducciones en la declaración.

Sin embargo, el beneficio deja de aplicar cuando la persona tiene derecho a recibir cobertura médica mediante un plan de salud subsidiado por su propio empleador o por el de su cónyuge.

Conocer estos beneficios puede marcar una diferencia

Las normas fiscales para los adultos mayores incluyen incentivos que muchas veces pasan inadvertidos. Desde deducciones adicionales hasta créditos fiscales y reglas especiales para las prestaciones del Seguro Social o las primas de Medicare, estas disposiciones pueden representar un ahorro significativo al presentar la declaración de impuestos.

Antes de declarar, revisar qué beneficios aplican según la edad, el nivel de ingresos y la situación laboral puede ayudar a reducir la factura fiscal y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la legislación vigente.

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