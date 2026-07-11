Cáncer de colon: 5 síntomas que se confunden con una colitis

Un diagnóstico oportuno de cáncer de colon puede ser difícil de ofrecer, debido a que sus primeros síntomas suelen parecerse a los de trastornos digestivos como la colitis.

Muchas personas atribuyen las molestias a una inflamación intestinal pasajera, cambios en la alimentación o episodios de estrés, retrasando la consulta médica.

Sin embargo, especialistas en gastroenterología insisten en que la duración, la intensidad y la evolución de los síntomas son factores clave para diferenciar una enfermedad benigna de una que requiere estudios más profundos.

Considera también que el cáncer de colon es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en el mundo y, cuando se detecta en etapas tempranas, las posibilidades de tratamiento exitoso aumentan considerablemente.

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5 síntomas de cáncer de colon que se confunden con una colitis

1. Cambios persistentes en los hábitos intestinales

De acuerdo con el portal médico eMedicineHealth, uno de los primeros signos del cáncer de colon es la aparición de diarrea, estreñimiento o una alternancia entre ambos que persiste durante varias semanas.

La colitis también puede provocar estos cambios, pero normalmente aparecen por brotes y suelen mejorar con el tratamiento o al controlar el factor desencadenante. En cambio, cuando el origen es un tumor, las alteraciones intestinales suelen mantenerse de forma continua y progresiva, sin una explicación clara relacionada con la dieta o el estrés.

2. Dolor abdominal, gases y calambres constantes

Las molestias abdominales son otro síntoma que puede generar confusión. Tanto la colitis como el cáncer de colon pueden producir dolor, sensación de inflamación y exceso de gases.

La diferencia es que, en el cáncer colorrectal, el dolor puede hacerse cada vez más frecuente, localizarse en una zona específica del abdomen e intensificarse conforme el tumor crece y dificulta el paso normal de las heces.

Si las molestias no desaparecen después de varias semanas o empeoran con el tiempo, es importante buscar valoración médica.

3. Sangre en las heces

La presencia de sangre en las evacuaciones nunca debe ignorarse.

Aunque algunas formas de colitis, como la colitis ulcerosa, también pueden provocar sangrado, los especialistas explican que el cáncer de colon puede manifestarse con sangre mezclada con las heces, sangre más oscura o pequeños sangrados repetitivos que pasan desapercibidos y terminan provocando anemia.

Ante cualquier episodio de sangrado rectal, la recomendación es acudir al médico para determinar su origen.

4. Sensación de evacuación incompleta

Muchas personas con cáncer de colon sienten la necesidad constante de ir al baño, incluso después de haber evacuado.

Esta sensación de vaciamiento incompleto también puede presentarse en algunos pacientes con colitis, pero cuando persiste durante semanas o aparece junto con otros síntomas digestivos, puede indicar que existe una obstrucción parcial causada por un tumor en el intestino grueso.

Los gastroenterólogos consideran este síntoma como una señal que merece evaluación médica, especialmente en personas mayores de 45 años o con antecedentes familiares de cáncer colorrectal.

5. Fatiga constante y pérdida de peso sin explicación

El cansancio extremo suele relacionarse con jornadas de trabajo intensas, falta de sueño o estrés. Sin embargo, cuando aparece sin una causa evidente y se acompaña de pérdida involuntaria de peso, puede ser un signo de alarma.

En el cáncer de colon, la fatiga puede deberse a una anemia causada por pequeños sangrados internos que no siempre son visibles. Al mismo tiempo, el organismo consume más energía por la enfermedad, favoreciendo el adelgazamiento progresivo.

Estos síntomas son menos habituales en una colitis común y, cuando aparecen, justifican una valoración médica completa.

Tener uno o varios de estos síntomas no significa necesariamente que exista un cáncer de colon. Sin embargo, cuando las molestias persisten durante varias semanas o empeoran con el tiempo, no conviene asumir que se trata únicamente de una colitis.

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