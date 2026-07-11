El Mundial sigue llenando restaurantes, hoteles y comercios pese a la eliminación de EE.UU. y México

La eliminación de México y Estados Unidos en los octavos de final no frenó el impacto económico en las ciudades sede del Mundial 2026. De acuerdo con un informe del Bank of America Institute (BofA) del 9 de julio, el gasto presencial con tarjetas de crédito y débito en restaurantes, hoteles y comercios de las 11 ciudades que albergan partidos en Estados Unidos aumentó 5% respecto al mismo periodo del año.

Además, el análisis solo cubre desde la fase inicial del torneo hasta los octavos de final. Es decir, faltan los partidos que generan mayor expectativa. Kansas City, Los Ángeles y Miami son las ciudades que encabezan la derrama económica y todavía recibirán partidos en la recta final del torneo.

Si bien la eliminación de los dos anfitriones con mayor poder de convocatoria modificó el ambiente del torneo, e incluso provocó un desplome en el precio de los boletos para los cuartos de final, la actividad económica en las ciudades sede de EE.UU. mantiene un ritmo superior al del año pasado, impulsada por la presencia de aficionados extranjeros para presenciar los partidos decisivos.

El Mundial no depende de quién juega, sino de que haya partido

El reporte del Bank of America Institute, que incluye datos de transacciones reales entre el 10 de junio y el 5 de julio, confirma que las 11 ciudades sede de Estados Unidos registraron incrementos en el gasto sin excepción. Kansas City, Los Ángeles y Miami encabezaron el crecimiento en la derrama. No es casualidad: las tres albergarán cuartos de final este fin de semana.

En términos prácticos, eso significa que los restaurantes de barrio en Boyle Heights, los bares de Doral y los negocios latinos del área de Kansas City aún tienen varios días de buena venta por delante.

El fenómeno no se limita a Estados Unidos. En México, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) reportó una derrama de 45,000 millones de pesos entre el 11 y el 30 de junio. Octavio de la Torre, presidente del organismo, afirmó que “considerando la actividad mundialista de esas tres semanas, la derrama económica que estamos estimando ya está llegando a los 45,000 millones de pesos” (más de $2,500 millones de dólares).

Con sus tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en ese país se jugaron 13 partidos hasta los octavos de final.

Los restaurantes, los grandes ganadores del torneo

En Estados Unidos, el BofA reportó el 26 de junio de 2026 que el gasto turístico en ciudades sede subió 16.7% durante las primeras semanas del torneo y que el 82% del presupuesto de los visitantes estaba destinado a restaurantes y comida.

En México, el patrón fue similar: antes del inicio del torneo, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) proyectó una derrama de 580 millones de dólares para el sector en México, con un incremento esperado de más del 30% en ventas en las ciudades sede y la generación de 113,000 empleos temporales y permanentes.

Esas proyecciones aplicaban para todo el torneo. Cada partido internacional atrae a aficionados que llegan días antes, se hospedan, comen fuera y consumen localmente, sobre todo en negocios ubicados cerca de los estadios y fan zones.

¿Por qué la eliminación no es el fin del negocio?

La lógica tiene una explicación directa. Los aficionados europeos y sudamericanos, principalmente de Argentina, España, Francia, Noruega, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Marruecos, comenzaron a llegar en masa precisamente ahora que sus selecciones protagonizan las rondas definitivas del torneo.

El reporte de Bank of America Institute señala que “el crecimiento del gasto en ciudades sede continúa avanzando“ pese a las eliminaciones, y que “todas las ciudades analizadas se mantuvieron en la columna de las ganancias”.

Oxford Economics, en su análisis previo al torneo, proyectó que el Mundial 2026 generaría beneficios económicos significativos para todas las ciudades sede a través de turismo y gasto en hospitality, especialmente en hoteles y restaurantes.

En Boston, ciudad que acaba de completar sus partidos con los cuartos de final entre Francia y Marruecos, Forbes reportó el 9 de julio que los hoteles generaron “significativamente más ingresos durante las primeras dos semanas del torneo que en un verano típico”.

Lo que pueden hacer los negocios hispanos en los próximos días

Este sábado se definen los cuartos de final. Las semifinales son el 14 y 15 de julio en Dallas y Nueva York/Nueva Jersey. La final es el 19 de julio en el MetLife Stadium. Esas fechas son oportunidades concretas para negocios en áreas cercanas:

Adaptar menús, señales y atención en inglés, español, francés y portugués para captar aficionados europeos y sudamericanos

en inglés, español, francés y portugués para captar aficionados europeos y sudamericanos Extender horarios en días de partido y durante las horas previas y posteriores a cada encuentro

en días de partido y durante las horas previas y posteriores a cada encuentro Crear promociones temáticas por selecciones aún activas: Argentina, España, Francia, Noruega, Inglaterra

por selecciones aún activas: Argentina, España, Francia, Noruega, Inglaterra Coordinarse con negocios del barrio para ofrecer rutas gastronómicas cerca de fan zones y zonas de alta concentración de visitantes

Cada visitante internacional que llega para presenciar una semifinal o la final gasta más por día que un turista doméstico y la competencia por ese gasto ya bajó con la reducción de equipos participantes.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el impacto del Mundial en los negocios pequeños en EE.UU.

¿El Mundial sigue siendo negocio aunque EE.UU. y México ya quedaron fuera?

Sí. El gasto en las 11 ciudades sede de EE.UU. creció 5% interanual durante la fase de grupos hasta octavos, y las ciudades con más actividad son las que tienen cuartos de final este fin de semana.

¿Dónde se concentra el gasto de los visitantes del Mundial?

El 82% del presupuesto de los turistas del Mundial va a restaurantes y comida. Los hoteles también registran incrementos significativos en ciudades sede activas.

¿Cuánto generó el Mundial para los restaurantes en México?

La CANIRAC proyectó 580 millones de dólares en derrama para el sector en México, con incrementos de más del 30% en ventas en ciudades sede. Concanaco-Servytur reportó una derrama total de 45,000 millones de pesos hasta el 30 de junio.

¿Qué ciudades de EE.UU. tienen más actividad económica por el Mundial ahora?

Las ciudades con mayor crecimiento en el gasto son Kansas City, Los Ángeles y Miami y reciben los cuartos de final de este fin de semana. Nueva York y Dallas serán las siguientes sedes, con las semifinales del 14 y 15 de julio.

¿Los negocios hispanos locales se benefician directamente?

Sí. Los trabajadores y propietarios hispanos de restaurantes, hoteles, bares y comercios en ciudades sede reciben el impacto directo en propinas, ventas y turnos adicionales. La mayor concentración de negocios latinos en ciudades como Miami, Los Ángeles, Houston y Nueva York es una ventaja.

Conclusión

El Mundial 2026 tiene aún una semana de actividad. Quien creyó que el negocio terminó con la eliminación de México o Estados Unidos calculó mal. Los aficionados que llegan a ver a Argentina, Francia, España o Inglaterra no tienen menos apetito ni duermen más barato. La diferencia es que ahora compiten menos restaurantes, menos bares y menos comercios por su atención. Muchos propietarios bajaron la guardia cuando cayeron el Tri y el USMNT.

Los que la mantuvieron activa son los que verán reflejado el Mundial en su caja registradora hasta el 19 de julio.

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