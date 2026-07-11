Harry y Meghan vuelven a reunirse con el rey Carlos III después de años

Después de años marcados por la distancia y las diferencias públicas, el príncipe Harry y Meghan Markle protagonizaron este viernes 10 de julio un momento que pocos imaginaban hace algún tiempo.

El duque y la duquesa de Sussex se reunieron con el rey Carlos III en una residencia de la familia real en el Reino Unido, en un encuentro que también incluyó a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

El Palacio de Buckingham confirmó que la reunión tuvo lugar en Highgrove House, la residencia de campo del monarca ubicada en las afueras de Londres. Además del rey, también estuvo presente la reina Camilla, en lo que representa la primera reunión pública entre ambas partes desde que Harry y Meghan dejaron sus funciones como miembros activos de la realeza y se trasladaron a Estados Unidos hace seis años.

Encuentro esperado tras semanas de especulación

Harry había llegado al Reino Unido desde el lunes para cumplir con varios compromisos relacionados con organizaciones benéficas. Sin embargo, la gran incógnita era si Meghan viajaría junto a él y si Carlos III tendría la oportunidad de reencontrarse con Archie y Lilibet, quienes no compartían un momento con su abuelo desde 2022, durante las celebraciones por el jubileo de la reina Isabel II.

La agenda de la familia real suele planificarse con mucha anticipación debido al papel institucional del rey como jefe de Estado.

Esa rigidez incluso provocó un episodio incómodo días atrás, cuando funcionarios de la casa real invitaron inicialmente a Harry a hospedarse en el Palacio de Buckingham, aunque posteriormente retiraron la oferta al considerar que el príncipe no respondió “en tiempo y forma”.

La relación que busca acercamientos

La visita del duque de Sussex coincidió además con un momento delicado en el ámbito judicial. Harry mantiene una demanda contra el tabloide “Daily Mail”, al que acusa de vulnerar su privacidad y la de Meghan Markle. Ese proceso, según distintos reportes, ha contribuido a mantener la tensión dentro de la familia real.

Pese a ello, el hijo menor del monarca ha manifestado en varias ocasiones su deseo de reconstruir la relación con su padre, quien continúa recibiendo tratamiento por un cáncer cuyo tipo no ha sido revelado públicamente. Ambos ya habían compartido un encuentro privado en septiembre, cuando tomaron el té durante una breve estancia de Harry en Londres.

Las diferencias entre los Sussex y la monarquía británica se profundizaron tras su mudanza a California y alcanzaron uno de sus momentos más delicados con la publicación del libro “En la sombra”, conocido en inglés como “Spare”, en el que Harry relató episodios familiares y aludió a supuestos comentarios racistas dirigidos hacia Meghan Markle por parte de algunos integrantes de la familia real.

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