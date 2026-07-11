Paolo Maldini asume el reto de reconstruir a la selección de Italia

Paolo Maldini no pudo levantar el Mundial 2006 con Italia porque, cuatro años antes, ya había anunciado su retirada de la selección para centrar sus últimos años de carrera en el Milan.

Desde entonces, Italia no ha disputado ningún partido de eliminatorias mundialistas… y se ha perdido las tres últimas ediciones. Una crisis sin precedentes, más allá de la Eurocopa conquistada en 2021, que le han llevado a asumir el reto de reconstruir a la ‘Azzurra’.

Tal y como ha informado la federación italiana en su comunicado de prensa oficial, Giovanni Malagò, designado como nuevo presidente de la FIGC, ha convertido a Paolo Maldini en el Director Técnico de la selección… así como Presidente del Club Italia. Su implicación en con vistas al medio-largo plazo. Por ello, ha firmado un contrato hasta 2030.

Paolo Maldini tendrá plenos poderes

La perspectiva es que Maldini asuma plenos poderes. Ya no sólo en lo que se refiere a la elección del nuevo entrenador de la selección. También tendrá peso dentro de la reestructuración de las categorías inferiores del fútbol italiano.

Eso sí, no llegará solo. Leonardo, su excompañero en el Milan y exdirector deportivo del PSG, también aterriza como su asesor. También trabajaron juntos durante la temporada 18-19 en los despachos de San Siro… y fueron los encargados de firmar a un Gennaro Gattuso que, casualidades de la vida, renunció a su cargo en Italia tras no clasificar al Mundial 2026.

“Siempre pensé que sería la persona idónea para supervisar el sector técnico de la FIGC, que abarca no solo a la selección absoluta, sino también a todas las selecciones juveniles”, dijo Malagó.

“Completamos los proyectos específicos en dos semanas, y Paolo me dijo inmediatamente que estaría encantado de contar con Leonardo como consultor, porque el trabajo es extenso, exigente y desafiante. Estoy contento porque le tengo un profundo respeto a Leonardo. Son dos caras de la misma moneda; hay un compromiso de cuatro años que debe llevarnos desde ahora hasta 2030, hasta el próximo Mundial, pasando por la Eurocopa”. Arranca una nueva era en Italia.

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