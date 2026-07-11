Pitbull logra un récord Guinness con miles de fans con calvas postizas

Ni un nuevo éxito musical ni una gira internacional fueron los responsables del más reciente logro de Pitbull. Esta vez, el cantante cubano-estadounidense hizo historia gracias a un ejército de seguidores que decidió rendirle homenaje de la forma más inesperada y el resultado quedó registrado oficialmente en el Libro Guinness de los Récords con una imagen difícil de olvidar.

El pasado 10 de julio, en el festival BST Hyde Park de Londres, más de 22,000 personas se reunieron con un mismo objetivo. Vestidos con traje oscuro, gafas de aviador y calvas postizas, los asistentes recrearon el aspecto que ha convertido a Mr. Worldwide en una figura reconocible alrededor del mundo.

La organización de Guinness World Records confirmó que 22,141 participantes cumplieron correctamente con todos los requisitos para establecer la mayor reunión de personas usando calvas postizas de manera simultánea.

La marca exigió una estricta organización

El récord se consiguió en medio del concierto que Pitbull ofreció como artista principal del festival. Sin embargo, no bastaba con presentarse caracterizado. Los participantes debían llevar la calva postiza correctamente colocada, ocultando completamente su cabello, y permanecer reunidos durante al menos un minuto para que el intento fuera válido.

Más de 400 voluntarios participaron en la verificación del evento, mientras que sistemas tecnológicos ayudaron a controlar el conteo de los asistentes.

Incluso el propio Pitbull utilizó una calva postiza para formar parte oficialmente del récord. La categoría reconocida por Guinness no premiaba a personas calvas, sino a quienes portaban ese accesorio específico.

Al recibir el certificado sobre el escenario, el intérprete de “Timber”, “Fireball” y “Give Me Everything” compartió su emoción con el público: “Me he quedado sin palabras. ¿Quién hubiera pensado que un cubano de primera generación acabaría batiendo récords y creando récords?”.

Días antes del espectáculo, el cantante había invitado a sus seguidores a sumarse a la iniciativa y aseguró que cada vez que alguien se coloca una de esas calvas sabe que está a punto de vivir “uno de los mejores momentos de su vida”.

De un chiste en internet a una celebración multitudinaria

La costumbre de asistir a los conciertos vestidos como Pitbull no nació exclusivamente para este evento. Desde hace varios años, las redes sociales comenzaron a llenarse de videos de fanáticos que imitaban el inconfundible estilo del artista como una forma de celebrar su música.

La tendencia creció hasta el punto de que esos seguidores recibieron el apodo de “The Bald-E’s”, un juego de palabras inspirado en el término inglés “bald”. La propia organización de las giras terminó halagando el fenómeno y comenzó a vender accesorios relacionados con esa estética.

La idea de convertir esa tradición en un Récord Guinness surgió gracias al creador de contenido Jack Remmington y al presentador de BBC Radio 1 Greg James, quienes propusieron reunir a miles de personas caracterizadas como Pitbull en un mismo lugar.

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